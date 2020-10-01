Galatasaray, Rangers hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray , Ranger maçı hazırlıklarına karşılaşmanın gerçekleşeceği Ibrox Stadyumu’nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketleri ile başladı. Devam eden bölümde gruplar halinde pas çalışması yapıldı. Ana bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
(İHA)
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