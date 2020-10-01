SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray, Rangers hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Rangers hazırlıklarını tamamladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.10.2020 08:09 | Son Güncelleme

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda İskoçya temsilcisi Rangers ile oynayacağı maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Rangers hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray , Ranger maçı hazırlıklarına karşılaşmanın gerçekleşeceği Ibrox Stadyumu’nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketleri ile başladı. Devam eden bölümde gruplar halinde pas çalışması yapıldı. Ana bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

(İHA)

499

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Galatasaray'da Belhanda ortalığı karıştırdı!Galatasaray'da Belhanda ortalığı karıştırdı!
Maçlar seyircili mi oynanacak?Maçlar seyircili mi oynanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
CHP'li Murat Emir: Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi
CHP'li Murat Emir: Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi
Türkiye transfer rekoru kırılıyor... 25 milyon euro!
Türkiye transfer rekoru kırılıyor... 25 milyon euro!
Yılın bombası! Anlaşma sağlandı...
Yılın bombası! Anlaşma sağlandı...
''Ünlü futbolcuyla 50 bin tl karşılığında ilişkiye girdik''
''Ünlü futbolcuyla 50 bin tl karşılığında ilişkiye girdik''
Maçlar seyircili mi oynanacak? Bakan Koca açıkladı!
Maçlar seyircili mi oynanacak? Bakan Koca açıkladı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Galatasaraylı yıldıza dev teklif!
Galatasaraylı yıldıza dev teklif!
Yıldız oyuncu Galatasaray'a geri dönüyor!
Yıldız oyuncu Galatasaray'a geri dönüyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray, Rangers hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray hazırlıklarını tamamladı
Fatih Terim, Glasgow maçı öncesi iddialı konuştu!
Terim'den Glasgow maçı öncesi flaş açıklama
Ryan Babel'den Steven Gerrard hakkında açıklama
''Steven Gerrard'ı yeniden görmek güzel olacak''
Galatasaray'da Belhanda yönetime rest çekti!
Galatasaray'da Belhanda ortalığı karıştırdı!
TRANSFER REKORU! Galatasaray'da Marcao'ya 25 milyon euro!
Türkiye transfer rekoru kırılıyor... 25 milyon euro!
Abdurrahim Albayrak'tan Galatasaray'a transfer müjdesi!
Galatasaray'a transfer müjdesi! Tarih verildi...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.