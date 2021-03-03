Galatasaray Rayane Aabid transferini bedavaya bitirdi!

Galatasaray'da bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk hedeflenirken diğer yandan sezon sonu yapılacak transfer hamleleri masaya yatırılıyor.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sezon sonunda yapılması planlanan transferlerin listesini hazırladığı belirtilirken belirlenen isimler için görüşmelerin başlayacağı ifade edildi.

BOUPENDZA'DAN VAZGEÇİLDİ

Süper Lig'de bu sezon attığı gollerle adından söz ettiren Gabonlu golcü Aaron Boupendza için devre arasında Atakaş Hatayspor'un kapısını çalan Galatasaray 10 milyon Euro'luk bonservis yüzünden transferde geri adım atmak zorunda kalmıştı.Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor'dan Aaron Boupendza'nın peşinde olmadığı öğrenildi. Sarı Kırmızılılar, Bordo Beyazlıların bir başka yıldızına kanca attı.

BEDELSİZ OLARAK NOKTALANDI

Galatasaray orta saha transferi için şimdiden atağa kalktı. Etebo, Gedson Fernandes ve Younes Belhanda'nın sözleşmelerinin bitecek olması ile sarı kırmızılılar arayışlara başladı.Sarı kırmızılılar bu doğrultuda Hatayspor forması giyen Rayane Aabid'i transfer gündemine aldı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncu ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar Rayane Aabid transferini bedelsiz olarak bitirdi.