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Galatasaray rekor kırıyor! Taraftar isyan etti

11.04.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray savunması, tarihin en kötü sezon performansını sergilemek üzere. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada ortalığı ayağa kaldırdı. Teknik direktör Domenec Torrent'in istifasını isteyen Galatasaraylılar isyan bayrağını açtı.

Galatasaray rekor kırıyor! Taraftar isyan etti

Bu sezon kötü rekorlar kıran ve tarihinin en kötü performanslarından birini sergileyen Galatasaray, savunma açısından ise kötü bir rekora imza atmak üzere. Lig tarihindeki en kötü savunma performansını 2015/16 sezonunda gösteren ve 34 maçta 49 gol yiyen Galatasaray, bu sezon 32 maçta 47 golü kalesinde gördü.

İKİ MAÇTA İKİ GOLDEN FAZLA YERSE...

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Galatasaray, ligden düşmesi kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve ligde kalma ihtimali her maç azalan Altay ile önümüzdeki iki maçta karşılaşacak. Galatasaray, bu iki maçta 2 golden fazla yerse en kötü savunma performansı rekorunu kırmış olacak. 2015/16 sezonunda maç başına 1.44 gol yiyen Galatasaray, kalan 6 maçta 8 gol yerse gol ortalaması açısından da kötü anlamda rekora imza atacak.

TARAFTAR İSYAN ETTİ: REZİL OLDUK

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Galatasaray taraftarı takımlarının bu performansına sosyal medyada isyan etti. ''Rezil olduk'' yorumları yapan sarı-kırmızlı taraftarlar Domenec Torrent'in istifasını istedi.


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