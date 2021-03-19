Galatasaray Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Cim-Bom seri peşinde

Sarı kırmızılılar ile Çaykur Rizespor ile ligde bugüne dek 39 kez karşı karşılaştı. Bu maçlarda Galatasaray, 26 kez sahadan galip ayrılırken, Rizespor ise rakibini 6 kez mağlup etmeyi başardı. 7 maç da eşitlikle sonuçlanırken, Galatasaray’ın 89 golüne, Rizespor 37 golle karşılık verdi.

Çaykur Rizespor Son haftalardaki kötü gidişine Hatayspor maçıyla dur diyen Çaykur Rizespor ise Galatasaray deplasmanından puan ya da puanlarla dönmenin hesabını yapıyor. Topladığı puanlarla düşme hattından uzaklaşan Karadeniz ekibi, üst sıralara tırmanmak için Galatasaray karşısında sahaya 3 puan için çıkıyor…

KENDİ EVİNDE 11 MAÇTIR YENİLMİYOR



Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de kendi evinde en son Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu. Galatasaray, bu maçın ardından oynadığı 11 mücadeleden 8 galibiyet alırken, 3 kez de beraberlikle ayrıldı. 11 maçta 29 kez rakip fileleri sarsan Aslan,, kalesinde sadece 6 gol gördü.

İÇ SAHA KARNESİ



Aslan, ligde bu sezon iç sahada 14 mücadele oynadı. Galatasaray bu maçlarda 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde alırken, 33 gol attı, 9 gol yedi. Cim-Bom, kendi evinde en son Sivasspor ile oynadı ve 2-2 berabere ayrıldı…

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI



Bu sezon Süper Lig’de 29 karşılaşma oynayan Galatasaray, kalesinde 23 gol gördü. Aslan, bu alanda ligin en az gol yiyen takımı unvanını elinde bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ayrıca ligde 14 maçta kalesini gole kapadı. Attığı 58 golle, 62 gol kaydeden Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.

FALCAO'DAN 2 MAÇTA 3 GOL



Sarı-kırmızılıların dünyaca ünlü Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, sakatlığının arkasından iyi performans sergiliyor. Golcü oyuncu ligde oynadığı son 2 mücadelede de rakip fileleri 3 defa havalandırdı. 35 yaşındaki Falcao, ligde bu sezon 12 maçta görev alırken, 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.