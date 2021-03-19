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Galatasaray Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Cim-Bom seri peşinde

19.03.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, Çaykur Rizespor’u kendi evinde konuk ediyor. Ligde Ankaragücü’ne karşı mağlup olarak büyük bir şok yaşayan Galatasaray, en son Sivas’la da kendi evinde 2-2 berabere kalmıştı. Geçen hafta Kayserispor’u deplasmanda geçen Galatasaray, Çaykur Rizespor’u da yenerek yeni bir galibiyet serisini sürdürmenin planlarını yapıyor.

Galatasaray Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Cim-Bom seri peşinde

Çaykur Rizespor Son haftalardaki kötü gidişine Hatayspor maçıyla dur diyen Çaykur Rizespor ise Galatasaray deplasmanından puan ya da puanlarla dönmenin hesabını yapıyor. Topladığı puanlarla düşme hattından uzaklaşan Karadeniz ekibi, üst sıralara tırmanmak için Galatasaray karşısında sahaya 3 puan için çıkıyor…

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak Süper Lig maçı 19 Mart Cuma günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Luyindama, Yedlin, Saracchi, Marcao, Gedson, Etebo, Onyekuru, Feghouli, Mohamed, Falcao

Rizespor: Gökhan, Talbi, Selim, İsmail, Fabricio, Moroziuk, Samudio, Boldrin, Dokovic, Fernando, Skoda

40. RANDEVU

Sarı kırmızılılar ile Çaykur Rizespor ile ligde bugüne dek 39 kez karşı karşılaştı. Bu maçlarda Galatasaray, 26 kez sahadan galip ayrılırken, Rizespor ise rakibini 6 kez mağlup etmeyi başardı. 7 maç da eşitlikle sonuçlanırken, Galatasaray’ın 89 golüne, Rizespor 37 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleden sarı-kırmızılılar 4-0'lık net skorla galip ayrılmıştı.

Galatasaray Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Cim-Bom seri peşindee

KENDİ EVİNDE 11 MAÇTIR YENİLMİYOR

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de kendi evinde en son Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu. Galatasaray, bu maçın ardından oynadığı 11 mücadeleden 8 galibiyet alırken, 3 kez de beraberlikle ayrıldı. 11 maçta 29 kez rakip fileleri sarsan Aslan,, kalesinde sadece 6 gol gördü.

İÇ SAHA KARNESİ

Aslan, ligde bu sezon iç sahada 14 mücadele oynadı. Galatasaray bu maçlarda 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde alırken, 33 gol attı, 9 gol yedi. Cim-Bom, kendi evinde en son Sivasspor ile oynadı ve 2-2 berabere ayrıldı…

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Bu sezon Süper Lig’de 29 karşılaşma oynayan Galatasaray, kalesinde 23 gol gördü. Aslan, bu alanda ligin en az gol yiyen takımı unvanını elinde bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ayrıca ligde 14 maçta kalesini gole kapadı. Attığı 58 golle, 62 gol kaydeden Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.

FALCAO'DAN 2 MAÇTA 3 GOL

Sarı-kırmızılıların dünyaca ünlü Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, sakatlığının arkasından iyi performans sergiliyor. Golcü oyuncu ligde oynadığı son 2 mücadelede de rakip fileleri 3 defa havalandırdı. 35 yaşındaki Falcao, ligde bu sezon 12 maçta görev alırken, 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

TAYLAN ANTALYALI CEZALI, 4 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Taylan Antalyalı sarı kart cezasından ötürü Rizespor karşısında forma şansı bulamayacak. Cim-Bom’da Etebo, Christian Luyindama, Ryan Babael ve Marcao, Rizespor karşısında sarı kart görmeleri durumunda Hatayspor maçında görev alamayacak.

Sakatlığını atlatan Donk da hafta içinde takımla birlikte çalışmalara katıldı.

VOLKAN BAYARSLAN YÖNETECEK

Galatasaray - Çaykur Rizespor mücadelesinde Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Ali Saygın Ögel yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak. VAR’da ise Abdülkadir Bitigen oturacak…


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
çok zor maç ,rize yenerse kimse şaşırmasın.
bu maç şampiyonluk için önemli bir maç
Rize kasaplık yapmasın yeter

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