Galatasaray, Ryan Babel'in Ajax'a kiralandığını açıkladı

Galatasaray, Ryan Babel'in 1 milyon 550 bin Euro bedelle Ajax'a kiralandığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada "Ryan Guno Babel’in 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Ajax Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Ajax Kulübü Şirketimize net 1.550.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir" denildi.

BABEL: TEKRAR KULÜBÜM İÇİN OYNAMA FİKRİ ONUR VERİCİYDİ

Ajax'a transferi sonrası açıklamalarda bulunan Babel, "Ülkeme geri döndüm. Her şey hızlı gelişti ama mutluyum. Her zaman Ajax taraftarıydım. Ajax'ın gelişimini görmek güzeldi. Tekrar kulübüm için oynama fikri onur vericiydi. Buraya gelmem, her iki kulübe de yardımcı olacağı için kolay oldu" ifadelerini kullandı.