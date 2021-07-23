Galatasaray Sacho Boey'i KAP'a bildirdi

Galatasaray'da 5-1'lik PSV yenilgisinin ardından transfer çalışmalarına hız verilirken sağ bek konusunda da önemli bir gelişme yaşandı. Udinese'den Jens Stryger Larsen'den maliyeti nedeniyle vazgeçtiği belirtilen sarı kırmızılılar, rotasını Fransa'ya kırdı. Prensipte anlaşılan Sacha Boey için 'KAP' geldi.

Galatasaray geçtiğimiz sezonu Dijon'da kiralık olarak geçiren Rennes'in sağ beki Sacha Boey'in transferinde önemli mesafe kat etti. Transfer görüşmelerinde artık son aşamaya gelinirken, oyuncunun bu hafta sonunda Türkiye'de olacağı ortaya çıktı.

Öte yandan Sacha Boey'in transferinin bonservisiyle gerçekleşeceği ve takım arkadaşlarıyla da vedalaştığı bilgisi paylaşıldı.

GALATASARAY'DAN 'KAP' GELDİ

Bu gelişmelerin ardından Galatasaray transferi KAP'a bilirdi. İşte açıklama:

"13.09.2000 doğum tarihli Sacha Boey'in transferi konusunda Fransız Stade Rennais FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SACHA BOEY KİMDİR?

20 yaşındaki Kamerun asıllı Sacha Boey geçtiğimiz sezon Dijon'da 26 lig maçına çıkarken 1 asist yapmıştı. Piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösterilen Boey, Rennes'de ise toplamda 12 maç oynarken 2 asist başarısı gösterdi.

Celtic'in uzun süredir gündeminde olan Boey, İskoç ekibinin tekliflerini geri çevirmişti.



