SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray Sacho Boey'i KAP'a bildirdi

Galatasaray Sacho Boey'i KAP'a bildirdi

23.07.2021 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Sacha Boey transferi için Rennes ile görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray Sacho Boey'i KAP'a bildirdi

Galatasaray'da 5-1'lik PSV yenilgisinin ardından transfer çalışmalarına hız verilirken sağ bek konusunda da önemli bir gelişme yaşandı. Udinese'den Jens Stryger Larsen'den maliyeti nedeniyle vazgeçtiği belirtilen sarı kırmızılılar, rotasını Fransa'ya kırdı. Prensipte anlaşılan Sacha Boey için 'KAP' geldi.

Galatasaray geçtiğimiz sezonu Dijon'da kiralık olarak geçiren Rennes'in sağ beki Sacha Boey'in transferinde önemli mesafe kat etti. Transfer görüşmelerinde artık son aşamaya gelinirken, oyuncunun bu hafta sonunda Türkiye'de olacağı ortaya çıktı.

Öte yandan Sacha Boey'in transferinin bonservisiyle gerçekleşeceği ve takım arkadaşlarıyla da vedalaştığı bilgisi paylaşıldı.

Galatasaray Patrick Van Aanholt'u resmen açıkladıGalatasaray Patrick Van Aanholt'u resmen açıkladı

GALATASARAY'DAN 'KAP' GELDİ

Bu gelişmelerin ardından Galatasaray transferi KAP'a bilirdi. İşte açıklama:

"13.09.2000 doğum tarihli Sacha Boey'in transferi konusunda Fransız Stade Rennais FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SACHA BOEY KİMDİR?

20 yaşındaki Kamerun asıllı Sacha Boey geçtiğimiz sezon Dijon'da 26 lig maçına çıkarken 1 asist yapmıştı. Piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösterilen Boey, Rennes'de ise toplamda 12 maç oynarken 2 asist başarısı gösterdi.

Celtic'in uzun süredir gündeminde olan Boey, İskoç ekibinin tekliflerini geri çevirmişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acun Ilıcalı’dan maç yayını hakkında açıklamaAcun Ilıcalı’dan maç yayını hakkında açıklama
PARTNER"Benden hastalık geçmez""Benden hastalık geçmez"
G.Saray'a Fransa'dan 20'lik sağ bekG.Saray'a Fransa'dan 20'lik sağ bek
Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Güncel veriler açıklandı: Vaka sayısı 11 bini aştı

Güncel veriler açıklandı: Vaka sayısı 11 bini aştı

Onur Alp Eker son yolculuğuna uğurlandı

Onur Alp Eker son yolculuğuna uğurlandı

G.Saray transferi KAP'a bildirdi

G.Saray transferi KAP'a bildirdi

Ghezzal ile anlaşma sağlandı!

Ghezzal ile anlaşma sağlandı!

Dev transfer! 187 milyon euro

Dev transfer! 187 milyon euro

Olimpiyat tarihinde bir ilk

Olimpiyat tarihinde bir ilk

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Fatih Terim'den sert açıklama

Fatih Terim'den sert açıklama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Galatasaray, PSV karşısında kabus yaşadı!

Galatasaray, PSV karşısında kabus yaşadı!

Burak Yılmaz gollerine devam ediyor

Burak Yılmaz gollerine devam ediyor

Fatih Terim'den transfer açıklaması!

Fatih Terim'den transfer açıklaması!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.