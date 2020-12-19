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Galatasaray sadece bir maç kaybetmedi

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.12.2020 11:45 | Son Güncelleme

Galatasaray Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. 19 Ekim'de Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenildikten sonra çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı kırmızılılar, uzun bir aranın ardından mağlubiyetle tanıştı. Özellikle Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarında ortaya koyduğu futbolla büyük beğeni toplayan Galatasaray, Karagümrük karşısında son iki karşılaşmanın çok uzağında kaldı.

Galatasaray sadece bir maç kaybetmedi

Galatasaray'da son Rizespor ve Hatayspor mücadelelerinde kenar bekler Emre Taşdemir ile Martin Linnes sağ ve sol kanadı çok etkili kullanırken, Karagümrük karşılaşmasında Saracchi ile Linnes çizgileri işletemedi.

Orta sahada Feghouli, Emre Kılınç üreticilikten uzak kalırken, Taylan Antalyalı da bu sebeple oyun kurmakta zorlandı. Emre Akbaba ile Oğulcan Çağlayan hücumda son 2 maçtaki kadar etkili olamayınca Galatasaray, Karagümrük karşısında puan alamadı.

MARCAO VE TERİM'E KIRMIZI

Galatasaray'da kaybedilen 3 puandan daha çok hem ortaya koyulan performans hem de kırmızı kart endişe oluşturdu. Fatih Terim hakeme tepkisi sebebiyle tribüne gönderilirken, Marcao da bitiş düdüğünden sonra rakip futbolcuyla yaşadığı münakaşa sonrası kırmızı kart gördü.

Salı günkü Göztepe maçı öncesi bu durum düşündürmeye başlarken, Marcao'nun yokluğunda Göztepe karşısında teknik direktör Fatih Terim'in elinde Luyindama ve Emin Bayram alternatifi bulunuyor. Yüksek olasılıkla Marcao'nun yerine görev yapacak Luyindama'nın sakatlık dönüşü henüz ritmini yakalayamamış olması kritik mücadele öncesi stres oluşturuyor.

GALATASARAY KALEYİ BULMAKTA ZORLANDI

Galatasaray, Fatih Karagümrük karşılaşmasında kaleyi yalnızca bir kez bulabildi. 13'üncü hafta itibariyle sarı kırmızılılar bu sezon en az isabetli şut çektiği maçını yaşadı.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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