Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden 34,2 milyon avro gelir elde etti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray, 34,2 milyon avroluk gelir elde etti.

Evinde oynadığı ve 3-2 kaybettiği Porto maçıyla bu sezon "Devler Ligi" macerası sona eren ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek sarı-kırmızılı ekip, turnuvaya katılım, performans ve yayın-pazarlama-piyasa havuzundan toplam 34,2 milyon avro kazandı.

"Ayak bastı" parası 15,25 milyon avro

Yerel ligde şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılan Galatasaray, her katılımcı gibi 15,25 milyon avroyu kasasına koydu.

Grubunda Portekiz'in Porto, Almanya'nın Schalke 04 ve Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarıyla eşleşen sarı-kırmızılı ekip, oynadığı altı maçtan sadece birer galibiyet ve beraberlik çıkarabildi.

Toplam 4 puanla üçüncü sırada yer alan Galatasaray, 3,6 milyon avro performans gelirine ulaştı.

Grupta toplam iki beraberlikten arta kalan 1,8 milyon avro, takımların galibiyet sayısına bölünürken, sadece bir kez mutlu sona ulaşabilen sarı-kırmızlı ekip, bu pastadan da 180 bin avro elde etti ve performans gelirini 3,78 milyon avroya taşıdı.