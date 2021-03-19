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Galatasaray scout ekibinin 2001 doğumlu yeni keşfi!

19.03.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, yeni sezon kadrosunu şimdiden şekillendirmeye başladı. Brezilya basını, Sarı Kırmızılı ekibin 2001 doğumlu Brezilyalı forvet Igor Jesus’un peşinde olduğunu yazdı.

Galatasaray scout ekibinin 2001 doğumlu yeni keşfi!

Dubai'in Shabab Al Ahli takımında forma giyen Brezliyalı yıldızın gelecek sezon için Sarı Kırmızılı ekibin listesinde olduğunu, hatta oyuncunun temsilcisi ile temasta olduğunu iddia eden Brezilya basını, 20 yaşındaki forvet oyuncusu için Avrupa'dan başka kulüplerin de transfer girişiminde bulunduğunu öne sürdü.

Bu sezon Shabab Al Ahli ile harikalar yaratan Igor Jesus için Galatasaray ilk temaslarda bulunmaya başladı. Brezilya basınında çıkan iddiaya göre, görüşmeler resmî düzeyde olmamakla birlikte devam ediyor. Bu transferde Galatasaray’ın Avrupa’dan başka rakipleri olmakla beraber; oyuncunun ve kulübün Galatasaray’a ne tepki vereceği belirsiz.

Adı Galatasaray’la anılan 20 yaşındaki Igor Jesus, ilk kez 2019 yılında altyapısından yetiştiği Coritiba’da profesyonel olmuştu. İlk yıl 32 maça çıkıp 5 gol, 1 asist yapma başarısı gösteren Jesus, ikinci yıl 25 maça çıkıp sadece 2 gol atınca gözden düşmüştü.

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transfer Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Emre koş koş comalli emre sakın fenerden ayrılma.Biz Galatasaraylılar olarak, sen ve eroldan memnunuz aman gitmeyin haha
Dinamo Zagreb'in 1.93 lük forvetini alalım bence. Petkovic galiba
Emre duymasın

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