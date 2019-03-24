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Galatasaray seçime gidiyor! Fatih Terim ve istifa açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.03.2019 08:35 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın yıllık olağan mali genel kurulu bugün gerçekleştirilirken, mevcut başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönemi mali açıdan ibra edildi ancak idari açıdan ibra edilmedi. Fatih Terim, Mustafa Cengiz'in göreve gelmesiyle yeni yönetime jest yapmış ve nezaketen istifa etmişti. Terim'in istifa teklifini söyleyen Cengiz, "Fatih Terim bana nezaketen istifa teklifinde bulundu ama kabul etmedim. Fatih Terim ismini ilk ben dile getirdim. Hocamız ile devam edeceğiz" demişti.

İdari yönden ibra edilmemesi üzerine başkan Mustafa Cengiz'in 30 gün içerisinde yönetimi olağanüstü toplayarak bir seçim kararı alması gerekiyor.

Galatasaray seçime gidiyor

Alınan kararın ardından yapılacak seçimde, Galatasaray Kulübü tüzüğüne göre idari olarak ibra edilmeyen başkan Mustafa Cengiz başkanlığa aday olamayacak.

Alınan kararın ardından yapılacak seçimde, Galatasaray Kulübü tüzüğüne göre idari olarak ibra edilmeyen başkan Mustafa Cengiz başkanlığa aday olamayacak.

Mustafa Cengiz aleyhinde çıkan ibra kararıyla birlikte, Adnan Polat'tan sonra ibra edilmeyen ikinci Galatasaray başkanı oldu.

Mustafa Cengiz aleyhinde çıkan ibra kararıyla birlikte, Adnan Polat'tan sonra ibra edilmeyen ikinci Galatasaray başkanı oldu.

Genel Kurul öncesi TRT SPOR canlı yayınına katılan Mustafa Cengiz, Fatih Terim ile sözleşme konusunda anlaşma sağladıklarını belirtmiş ve Mustafa Cengiz, “Devre arasında hocamızla sözleşme yapacaktık, fırsat bulamadık. Şimdi yapalım desek bunu Genel Kurul’da oy almak için yapıyoruz diye değerlendirirler dedik, yapmadık. Genel Kurul’dan sonra hocamızla bir imza töreni gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Genel Kurul öncesi TRT SPOR canlı yayınına katılan Mustafa Cengiz, Fatih Terim ile sözleşme konusunda anlaşma sağladıklarını belirtmiş ve Mustafa Cengiz, “Devre arasında hocamızla sözleşme yapacaktık, fırsat bulamadık. Şimdi yapalım desek bunu Genel Kurul’da oy almak için yapıyoruz diye değerlendirirler dedik, yapmadık. Genel Kurul’dan sonra hocamızla bir imza töreni gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Mustafa Cengiz'in 30 gün içerisinde yönetimi olağanüstü toplayarak bir seçim kararı alması gerekirken Fatih Terim'in takınacağı tavır merak ediliyor.

Mustafa Cengiz'in 30 gün içerisinde yönetimi olağanüstü toplayarak bir seçim kararı alması gerekirken Fatih Terim'in takınacağı tavır merak ediliyor.

Dursun Özbek döneminde 4. kez Galatasaray'ın başına geçen Fatih Terim, Mustafa Cengiz'in göreve gelmesiyle yeni yönetime jest yapmış ve nezaketen istifa etmişti.

Dursun Özbek döneminde 4. kez Galatasaray'ın başına geçen Fatih Terim, Mustafa Cengiz'in göreve gelmesiyle yeni yönetime jest yapmış ve nezaketen istifa etmişti.

Fatih Terim'in nezaketen kendisine istifa teklifinde bulunduğunu söyleyen Mustafa Cengiz, "Fatih Terim bana nezaketen istifa teklifinde bulundu ama kabul etmedim. Fatih Terim ismini ilk ben dile getirdim. Hocamız ile devam edeceğiz" şeklinde konuşmuştu.

Fatih Terim'in nezaketen kendisine istifa teklifinde bulunduğunu söyleyen Mustafa Cengiz, "Fatih Terim bana nezaketen istifa teklifinde bulundu ama kabul etmedim. Fatih Terim ismini ilk ben dile getirdim. Hocamız ile devam edeceğiz" şeklinde konuşmuştu.
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Galatasaray Spor Toto Süper Lig mustafa cengiz fatih terim

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