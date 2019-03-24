Galatasaray seçime gidiyor! Fatih Terim ve istifa açıklaması

Alınan kararın ardından yapılacak seçimde, Galatasaray Kulübü tüzüğüne göre idari olarak ibra edilmeyen başkan Mustafa Cengiz başkanlığa aday olamayacak.

Genel Kurul öncesi TRT SPOR canlı yayınına katılan Mustafa Cengiz, Fatih Terim ile sözleşme konusunda anlaşma sağladıklarını belirtmiş ve Mustafa Cengiz, “Devre arasında hocamızla sözleşme yapacaktık, fırsat bulamadık. Şimdi yapalım desek bunu Genel Kurul’da oy almak için yapıyoruz diye değerlendirirler dedik, yapmadık. Genel Kurul’dan sonra hocamızla bir imza töreni gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.