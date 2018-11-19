Galatasaray Selçuk İnan'a 1+1 yıllık yeni sözleşme önerecek

2011-12 sezonunda bu yana Galatasaray forması giyen Selçuk İnan’ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor... yönetimin TL üzerinden maaş önerisini kabul eden Selçuk’un beklentisi yönetimin kendisine yeni bir sözleşme sunması.

Fatih Terim de büyük saygı duyduğu Selçuk’a sözleşme uzatmak amacında. Fakat rakamların nasıl olacağı herkesin merak konusu. Çünkü konuşulan yönetimin Selçuk’a 1+1 yıllık sözleşme teklif edeceği 5 milyon TL üzerinden yani euro karşılığı olarak 1 milyon Euro’nun çok çok altında bir sözleşme önereceği konuşuluyor.

(Fotospor)

