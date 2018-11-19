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Galatasaray Selçuk İnan'a 1+1 yıllık yeni sözleşme önerecek

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.11.2018 10:51 | Son Güncelleme

Selçuk İnan ile yola devam etmek isteyen Galatasaray yönetimi, yıldız futbolcuya önereceği rakamı belirledi. Galatasaray, Selçuk İnan'a yıllık 5 milyon TL'den 1+1 yıllık sözleşme önerecek.

Galatasaray Selçuk İnan'a 1+1 yıllık yeni sözleşme önerecek

2011-12 sezonunda bu yana Galatasaray forması giyen Selçuk İnan’ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor... yönetimin TL üzerinden maaş önerisini kabul eden Selçuk’un beklentisi yönetimin kendisine yeni bir sözleşme sunması.

Fatih Terim de büyük saygı duyduğu Selçuk’a sözleşme uzatmak amacında. Fakat rakamların nasıl olacağı herkesin merak konusu. Çünkü konuşulan yönetimin Selçuk’a 1+1 yıllık sözleşme teklif edeceği 5 milyon TL üzerinden yani euro karşılığı olarak 1 milyon Euro’nun çok çok altında bir sözleşme önereceği konuşuluyor.

(Fotospor)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
valla o parayı öpsün başına koysun bence çok bile artık selçuk inan devri kapanıyor .
PARA MI YOK GALATASARAYDA; KAÇ MAÇ OYNAYACAK BU SORUYA CEVAP VERSİN FATİH HOCA.
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