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Galatasaray, sezonun ilk transferini yaptı! Yunus Akgün konusunda pazarlık bile yapılmadı

16.05.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da yeni sezonun kadrosu yavaş yavaş yapılanmaya başladı. Sofiane Feghouli, Olimpiu Morutan, Emre Kılınç ve Ryan Babel'den beklenilen performansı alamayan sarı-kırmızılılar, kanat oyuncusu transferi için para harcamayacak. Bu sezon Adana Demirspor'da gösterdiği performansla kiralık gönderildiğine pişman eden Yunus Akgün, önümüzdeki sezon kesin olarak Galatasaray forması giyecek.

Galatasaray, sezonun ilk transferini yaptı! Yunus Akgün konusunda pazarlık bile yapılmadı
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Galatasaray'da sezonun ilk transferi tanıdık bir isim... Geçtiğimiz günlerde Balotelli ile kavga ettiği iddia edilen ve sonrasında yalanlanan Yunus Akgün, Galatasaray'a geri dönüyor. 21 yaşındaki oyuncunun kiralık sözleşmesi 10 gün sonra bitiyor. Nef Stadyumu'nda bu akşam sarı-kırmızılılara son kez rakip olacak Yunus'u tribünlerin bağrına basması bekleniyor.

GALATASARAY YUNUS'A GÜVENİYOR

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Sezonun ilk yarısında Adana'da oynanan maça attığı iki golle damgasını vuran futbolcu, toplamda 8 gol, 9 asiste ulaştı. Kerem Aktürkoğlu dışındaki hücum oyuncularından beklediği skor katkısını alamayan Galatasaray yeni sezonda Yunus'a güveniyor.

PAZARLIK BİLE YAPILMADI

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Feghouli, Morutan, Emre Kılınç ve Babel'in dönüşümlü olarak oynadığı ve verim alınamayan sağ kanat, Yunus Akgün'e emanet edilecek.

2000 doğumlu solak yıldızı Adana Demirspor kadrosunda tutmak istese de sarı-kırmızılı kulüp pazarlık bile yapmadan oyuncusunu geri çağırdı.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Adana Demirspor
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