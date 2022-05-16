Galatasaray, sezonun ilk transferini yaptı! Yunus Akgün konusunda pazarlık bile yapılmadı

Galatasaray'da sezonun ilk transferi tanıdık bir isim... Geçtiğimiz günlerde Balotelli ile kavga ettiği iddia edilen ve sonrasında yalanlanan Yunus Akgün, Galatasaray'a geri dönüyor. 21 yaşındaki oyuncunun kiralık sözleşmesi 10 gün sonra bitiyor. Nef Stadyumu'nda bu akşam sarı-kırmızılılara son kez rakip olacak Yunus'u tribünlerin bağrına basması bekleniyor.

GALATASARAY YUNUS'A GÜVENİYOR

Sezonun ilk yarısında Adana'da oynanan maça attığı iki golle damgasını vuran futbolcu, toplamda 8 gol, 9 asiste ulaştı. Kerem Aktürkoğlu dışındaki hücum oyuncularından beklediği skor katkısını alamayan Galatasaray yeni sezonda Yunus'a güveniyor.

PAZARLIK BİLE YAPILMADI

Feghouli, Morutan, Emre Kılınç ve Babel'in dönüşümlü olarak oynadığı ve verim alınamayan sağ kanat, Yunus Akgün'e emanet edilecek.

2000 doğumlu solak yıldızı Adana Demirspor kadrosunda tutmak istese de sarı-kırmızılı kulüp pazarlık bile yapmadan oyuncusunu geri çağırdı.



