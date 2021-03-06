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Galatasaray Simone Zaza'yı istiyor

06.03.2021 10:39 | Son Güncelleme:
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Galatasaray Simone Zaza'yı istiyor

Galatasaray, Torino'nun forveti Simone Zaza'yı transfer etmek için şimdiden çalışmalara başladı. Sarı-Kırmızılılar sezon sonu Radamel Falcao'yu gönderip, Zaza'yı getirmeyi planlıyor.

İtalya basını Almanya'dan gelen bilgilere dayandırarak Galatasaray'ın sezon sonunda Torino'nun golcüsü Simeone Zaza ile ilgilendiğini yazdı.

Haberin detaylarında Galatasaraylı idarecilerin, Simeone Zaza için Torino maçlarını çok yakından takip ettiği ve sarı-kırmızılı kulübün sezon sonu Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'yu gönderip, Zaza'yı getirmeyi planladığını dile getirildi. Şu anda Torino ile 2023 yılına dek sözleşmesi bulunan Zaza, 25 Haziran'da 30 yaşına basacak.

(AKŞAM)

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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