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Galatasaray skora itiraz etti! Maç tekrar mı edilecek?

13.04.2022 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, erkek voleybol takımının bugün Arkas Spor ile AXA Sigorta Kupa Voley Finali'nde skorun tabelaya yanlış yansıtıldığını, maçın hakemleri ve gözlemcileriyle ilgili hukuki girişimlerde bulunulacağını açıkladı.

Galatasaray skora itiraz etti! Maç tekrar mı edilecek?

Galatasaray , erkek voleybol takımının bugün Arkas Spor ile AXA Sigorta Kupa Voley Finali'nde skorun tabelaya yanlış yansıtıldığını, maçın hakemleri ve gözlemcileriyle ilgili hukuki girişimlerde bulunulacağını açıkladı.

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugün, Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın, Arkas Spor ile oynadığı AXA Sigorta Kupa Voley Finali'nin ilk setinde 19-17 önde olduğumuz esnada kaybettiğimiz sayı sonrası 19-18 olması gereken skor, tabelaya 19-19 olarak yansıtıldı. Teknik ekibimiz ve istatistik antrenörümüzün anında itirazına ve 2. set sonunda da menajerimizin maçın gözlemcisini uyarmasına rağmen maçın hakemleri itirazımızı kabul etmeyip skorun doğru olduğunu savunmuşlardır. Galatasaray Spor Kulübü olarak elimizdeki mevcut görüntülerle, şu andan itibaren Türkiye Voleybol Federasyonu nezdinde maçın hakemleri ve gözlemcileri hakkında gerekli tüm hukuki girişimleri yapacağımızı belirtmek isteriz."

GALATASARAY MAÇI 3-2 KAYBETTİ

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AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler final maçında Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı ile Arkas Spor karşı karşıya geldi. Zorlu final mücadelesinde 2-2 eşitlik oluşurken, maç karar setine gitti. Arkas Spor karar seti sonucu kazanarak, kupaya uzanmayı başardı.


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Galatasaray Futbol Kulübü
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