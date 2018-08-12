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G.Saray bombayı patlatıyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.08.2018 14:36 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Artem Dzyuba konusunda için sıcak saatler yaşanıyor. Rus basını da Dzyuba'nın Galatasaray'a gelmek istediğini iddia etti.

G.Saray bombayı patlatıyor!

Son dönemde maaşına zam istediği iddialarıyla konuşulan ve beklentilerin uzağında kalan Gomis'e alternatif arayan Galatasaray, Artem Dzyuba transferinde mutlu sona yaklaştı. Rus basını da, sarı-kırmızılıların yakından ilgilendiği 1.96'lık golcüyle ilgili önemli iddialarda bulundu.

Rusya'nın devlet ajansı TASS olmak üzere Rossia Today, Sports. ru gibi gazete ve haber siteleri, Dzyuba'nın İstanbul'a gideceğini yazdı. ZENİT ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Rus oyuncunun da Galatasaray'a gelmek istediği öğrenildi.

Şampiyonlar Ligi'nde sahne almayı hedefleyen Artem Dzyuba'nın Rus ekibinden ayrılmak istediği ileri sürülürken, imzaların kısa bir süre içinde atılabileceği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında şans bulamadığı Zenit'ten Arsenal Tula'ya kiralanan Artem Dzyuba, gösterdiği performansa öne çıkmayı başardı. Arsenal Tula'da oynadığı 10 lig karşılaşmasında 6 kez rakip fileleri havalandıran Dzyuba, 3 de asist yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Artem Dzyuba Galatasaray

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