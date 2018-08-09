SPOR

G.Saray'ın transferini Melo bitiriyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.08.2018 07:37 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Gustavo Scarpa transferi için devrede. Palmeiras forması giyen Scarpa da Avrupa'da oynamak istiyor.

G.Saray'ın transferini Melo bitiriyor

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Abdürrahim Albayrak’a önerdiği Gustavo Scarpa için kolları sıvadı… Galatasaray’ın sportif direktörü gibi çalışan Brezilyalı oyuncu Melo, Scarpa’nın menajerleri Bruno Paiva ve Marcelo Goldfarb’ı evinde ağırladı. Bağlı bulunduğu İspanyol menajerlik şirketinin Brezilya’da görevli avukatını da görüşmede hazır tuttu.

Gustavo Scarpa

Melo’nun aracılık ettiği görüşmede Albayrak, Scarpa konusunu masaya yatırdı. İkna konusunu üzerine alan Melo, Palmeiras’la görüşmelerin bir an önce başlaması tavsiyesinde bulundu. Daha önce oyuncuyu Fluminense’den mahkeme yoluyla bedelsiz olarak ayıran Paiva ve Goldfarb ise, Scarpa’nın Avrupa’da oynamak istediğini itiraf ettiler. (Fotospor)

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Anahtar Kelimeler:
felipe melo Gustavo Scarpa Galatasaray

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