Galatasaray-St. Johnstone maçı ne zaman? Galatasaray-St. Johnstone maçı hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadyumu’ndaki zemin çalışmaları nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak Galatasaray-St. Johnstone mücadelesinin galibi, Danimarka ekibi Randers’la karşılaşacak. Bu etabın ardından kazanan takım ise UEFA Avrupa Ligi’nde gruplarda yer alacak.
Karşılaşmada İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak.
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Galatasaray ile St. Johnstone arasındaki mücadele, 5 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.
Rövanş ise 12 Ağustos'ta İskoçya'da olacak.
Galatasaray - St Johnstone maçı D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO’dan yayınlanacak.
Galatasaray: Muslera, Alpaslan Öztürk, Christian Luyindama, Marcao Teixeira, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Kerem Aktürkoğlu, Babel
St. Johnstone: Clark, Mccart, Kerr, Gordon, Wotherspoon, Bryson, Middleton, McCann, Rooney, Booth, Kane
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi gerçekleşti. 3. ön eleme turunda St Johnstone ile karşılaşacak Galatasaray'ın play-off turuna yükselmesi durumunda karşılaşacağı muhtemel rakibi belli oldu.
Galatasaray, turu geçmesi durumunda play-off etabında Danimarka temsilcisi Randers ile mücadele edecek.
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