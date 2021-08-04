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Galatasaray-St. Johnstone maçı ne zaman? Galatasaray-St. Johnstone maçı hangi kanalda?

04.08.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme turunda PSV Eindhoven'a yenilerek devler ligine veda eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. İsviçreli hakem Sandro Scharer’in yöneteceği Galatasaray-St. Johnstone mücadelesi, futbolseverlerin radarında yer alacak.

Galatasaray-St. Johnstone maçı ne zaman? Galatasaray-St. Johnstone maçı hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadyumu’ndaki zemin çalışmaları nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak Galatasaray-St. Johnstone mücadelesinin galibi, Danimarka ekibi Randers’la karşılaşacak. Bu etabın ardından kazanan takım ise UEFA Avrupa Ligi’nde gruplarda yer alacak.

Karşılaşmada İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak.

GALATASARAY - ST. JOHNSTONE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Galatasaray ile St. Johnstone arasındaki mücadele, 5 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.

Rövanş ise 12 Ağustos'ta İskoçya'da olacak.

Galatasaray - St Johnstone maçı D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO’dan yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Muslera, Alpaslan Öztürk, Christian Luyindama, Marcao Teixeira, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Kerem Aktürkoğlu, Babel

St. Johnstone: Clark, Mccart, Kerr, Gordon, Wotherspoon, Bryson, Middleton, McCann, Rooney, Booth, Kane

MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi gerçekleşti. 3. ön eleme turunda St Johnstone ile karşılaşacak Galatasaray'ın play-off turuna yükselmesi durumunda karşılaşacağı muhtemel rakibi belli oldu.

Galatasaray, turu geçmesi durumunda play-off etabında Danimarka temsilcisi Randers ile mücadele edecek.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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