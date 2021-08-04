Galatasaray-St. Johnstone maçı ne zaman? Galatasaray-St. Johnstone maçı hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadyumu’ndaki zemin çalışmaları nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak Galatasaray-St. Johnstone mücadelesinin galibi, Danimarka ekibi Randers’la karşılaşacak. Bu etabın ardından kazanan takım ise UEFA Avrupa Ligi’nde gruplarda yer alacak.

Karşılaşmada İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak.

GALATASARAY - ST. JOHNSTONE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Galatasaray ile St. Johnstone arasındaki mücadele, 5 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.

Rövanş ise 12 Ağustos'ta İskoçya'da olacak.

Galatasaray - St Johnstone maçı D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO’dan yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Muslera, Alpaslan Öztürk, Christian Luyindama, Marcao Teixeira, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Kerem Aktürkoğlu, Babel

St. Johnstone: Clark, Mccart, Kerr, Gordon, Wotherspoon, Bryson, Middleton, McCann, Rooney, Booth, Kane

MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi gerçekleşti. 3. ön eleme turunda St Johnstone ile karşılaşacak Galatasaray'ın play-off turuna yükselmesi durumunda karşılaşacağı muhtemel rakibi belli oldu.

Galatasaray, turu geçmesi durumunda play-off etabında Danimarka temsilcisi Randers ile mücadele edecek.



