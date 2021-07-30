Galatasaray St. Johnstone maçı ne zaman oynanacak? Galatasaray’ın UEFA maçı hangi kanalda?

St. Johnstone ile iki müsabaka şeklinde maç yapacak olan Galatasaray, ilk mücadelesini İstanbul’da oynayacak. Galatasaray, St. Johnstone ile ikinci maçını ise deplasmanda oynayacak.

GALATASARAY ST. JOHNSTONE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacak olan Galatasaray, 3. Eleme Turu'nda İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak. Galatasaray-St. Johnstone maçı 5 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. İkinci müsabaka ise 12 Ağustos'ta İskoçya'da olacak.

5 Ağustos Çarşamba günü saat 20:00’de başlayacak Galatasaray-St. Johnstone maçı, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele, Spor Smart ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile karşılaşan Galatasaray, ilk maçta 5-1 rövanş maçında ise 2-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.



