Galatasaray St. Johnstone maçı şifresiz izlenir mi? Galatasaray’ın UEFA maçını şifresiz veren yabancı kanallar!

Spor Smart ekranlarından naklen yayınlanacak olan Galatasaray St. Johnstone maçını şifresiz, canlı izlemek mümkün değil. Galatasaray St. Johnstone maçını canlı izlemek için, Spor Smart kanalına ücretli üye olmak gerekir.
5 Ağustos Perşembe günü (Bugün) İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray St. Johnstone UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turu ilk maçı saat 21.00’de Spor Smart ekranlarında yayınlanacak.
Galatasaray ile St. Johnstone arasında oynanacak mücadeleyi başka mecralardan izlemek mümkün değildir…
Türkiye: Spor Smart
İrlanda: BBC Sport Web, BBC iPlayer, BBC Scotland
Birleşik Krallık: BBC Sport Web, BBC iPlayer, BBC Scotland
Galatasaray:
Muslera, Christian Luyindama, Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Aytaç Kara, Jesse Sekidika, Arda Turan, Babel, Kerem Aktürkoğlu.
St. Johnstone:
Clark, Kerr, Mccart, Wotherspoon, Gordon, Middleton, Bryson, Rooney, McCann, Kane, Booth.
Galatasaray, St. Johnstone'u elemesi durumunda play-off turunda Danimarka'nın Randers ekibiyle karşılaşacak.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda eşleştiği St. Johnstone'ı eleyemezse; UEFA Konferans Ligi ön elemesi play-off turunda "Vojvodina-LASK" eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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