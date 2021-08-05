Galatasaray St. Johnstone maçı şifresiz izlenir mi? Galatasaray’ın UEFA maçını şifresiz veren yabancı kanallar!

Spor Smart ekranlarından naklen yayınlanacak olan Galatasaray St. Johnstone maçını şifresiz, canlı izlemek mümkün değil. Galatasaray St. Johnstone maçını canlı izlemek için, Spor Smart kanalına ücretli üye olmak gerekir.

GALATASARAY ST. JOHNSTONE MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENEBİLİR Mİ?

5 Ağustos Perşembe günü (Bugün) İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray St. Johnstone UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turu ilk maçı saat 21.00’de Spor Smart ekranlarında yayınlanacak.

Galatasaray ile St. Johnstone arasında oynanacak mücadeleyi başka mecralardan izlemek mümkün değildir…

GALATASARAY ST. JOHNSTONE MAÇINI VEREN YABANCI KANALLAR

Türkiye: Spor Smart

İrlanda: BBC Sport Web, BBC iPlayer, BBC Scotland

Birleşik Krallık: BBC Sport Web, BBC iPlayer, BBC Scotland

MUHTEMEL 11'LER:

Galatasaray:

Muslera, Christian Luyindama, Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Aytaç Kara, Jesse Sekidika, Arda Turan, Babel, Kerem Aktürkoğlu.

St. Johnstone:

Clark, Kerr, Mccart, Wotherspoon, Gordon, Middleton, Bryson, Rooney, McCann, Kane, Booth.

BİR SONRAKİ RAKİP RANDERS

Galatasaray, St. Johnstone'u elemesi durumunda play-off turunda Danimarka'nın Randers ekibiyle karşılaşacak.

GALATASARAY, ELENİRSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda eşleştiği St. Johnstone'ı eleyemezse; UEFA Konferans Ligi ön elemesi play-off turunda "Vojvodina-LASK" eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



