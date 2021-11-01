Galatasaray takım alıyor! Fatih Terim açıkladı

Süper Lig'in 11.haftasında dün Galatasaray, kendi sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin ardından Fatih Terim, sarı-kırmızılıların kiralık futbolcuların süre alabilmesi adına takım satın alınacağını açıkladı.

"CEYHUN HOCAYI NİĞDESPOR'A GÖNDERDİK"

Terim, "Niğdespor, şu anda Galatasaray ağırlıklı. Bizim planımız içinde o vardı, bir takım almak. Yönetimler başladılar. Biz devam ediyoruz tamamen. Dün itibarıyla Ceyhun hocayı Niğdespor'a gönderdik. Kiraya verdiğimiz tüm oyuncularımızı orada değerlendireceğiz. Teknik ve idare olarak Niğdespor zaten bize çok faydası olan bir yer haline gelecek. Kendi hocamızı deneyeceğiz, yönetimimizi çıkaracağız. Raporla her sene bu tarafa oyuncularımızı aktaracağız. U19'u da izledim. Her yaş grubunu izlerim" dedi.



