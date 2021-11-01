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Galatasaray takım alıyor! Fatih Terim açıkladı

01.11.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep'i 2-0 yendikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, kiralık futbolcuları değerlendirmek için takım alacağını belirtti.

Galatasaray takım alıyor! Fatih Terim açıkladı

Süper Lig'in 11.haftasında dün Galatasaray, kendi sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin ardından Fatih Terim, sarı-kırmızılıların kiralık futbolcuların süre alabilmesi adına takım satın alınacağını açıkladı.

"CEYHUN HOCAYI NİĞDESPOR'A GÖNDERDİK"

Terim, "Niğdespor, şu anda Galatasaray ağırlıklı. Bizim planımız içinde o vardı, bir takım almak. Yönetimler başladılar. Biz devam ediyoruz tamamen. Dün itibarıyla Ceyhun hocayı Niğdespor'a gönderdik. Kiraya verdiğimiz tüm oyuncularımızı orada değerlendireceğiz. Teknik ve idare olarak Niğdespor zaten bize çok faydası olan bir yer haline gelecek. Kendi hocamızı deneyeceğiz, yönetimimizi çıkaracağız. Raporla her sene bu tarafa oyuncularımızı aktaracağız. U19'u da izledim. Her yaş grubunu izlerim" dedi.


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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Niğde
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