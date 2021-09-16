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Galatasaray tam 124 gün sonra geri döndü!

16.09.2021 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, geçen stat zemininde yaşanan sorunlar sonrası yenileme çalışmaları başlamıştı. Sarı kırmızılılar bu sezon ilk defa kendi sahasında maça çıktı.

Galatasaray tam 124 gün sonra geri döndü!

Galatasaray, Lazio maçıyla birlikte bu sezon ilk kez Türk Telekom Stadı'nda maça çıktı.

Türk Telekom Stadı, son olarak geçen sezon Süper Lig'in son haftasında 15 Mayıs'ta Galatasaray-Yeni Malatyaspor karşılaşmasına ev sahipliği yaptı. Yaz döneminde stat zemininde yenileme çalışmaları başlatıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, zemin çalışmalarının yetişmemesinden dolayı bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarında ev sahibi olarak çıktığı 4 maçı İstanbul'daki farklı statlarda oynamak zorunda kaldı.

Galatasaray, Lazio müsabakasıyla 124 gün sonra Türk Telekom Stadı'nda maça oynadı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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