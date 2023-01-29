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Galatasaray taraftarı Mert Müldür'ü istemiyor! Geçen yıl Fenerbahçe için attığı yorum yeniden gündeme geldi...

29.01.2023 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür'ün Galatasaray ile anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi. Galatasaray Mert Müldür için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Bu teklifin ardından Sassuolo Sportif Direktörü Giovanni Rossi açıklamalarda bulundu.

Galatasaray taraftarı Mert Müldür'ü istemiyor! Geçen yıl Fenerbahçe için attığı yorum yeniden gündeme geldi...
Mert Müldür

Mert Müldür

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Sassuolo
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Transfer çalışmalarına devam eden ve savunmaya takviye planlayan Galatasaray, Mert Müldür için harekete geçmişti. Sassuolo Kulübü'nden açıklama geldi.

"DAHA İSTEKLİ OLURSA..."

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Sassuolo Sportif Direktörü Giovanni Rossi, "Galatasaray, Mert Müldür için daha istekli olursa, teklifi düşünebiliriz." dedi. 23 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 7 milyon Euro olarak biliniyor.

GALATASARAY TARAFTARI İSTEMİYOR

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23 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'de forma giyen Altay Bayındır'ın geçtiğimiz yıl yaptığı paylaşıma alev ve sarı-lacivert kalp emojisi bırakmıştı. Mert'in bu yorumunun tekrar gündeme gelmesinin ardından sarı-kırmızılı bazı taraftarlar bu transfere karşı çıkıyor.

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