Galatasaray taraftarı Mert Müldür'ü istemiyor! Geçen yıl Fenerbahçe için attığı yorum yeniden gündeme geldi...

Transfer çalışmalarına devam eden ve savunmaya takviye planlayan Galatasaray, Mert Müldür için harekete geçmişti. Sassuolo Kulübü'nden açıklama geldi.

"DAHA İSTEKLİ OLURSA..."

Sassuolo Sportif Direktörü Giovanni Rossi, "Galatasaray, Mert Müldür için daha istekli olursa, teklifi düşünebiliriz." dedi. 23 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 7 milyon Euro olarak biliniyor.

GALATASARAY TARAFTARI İSTEMİYOR

23 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'de forma giyen Altay Bayındır'ın geçtiğimiz yıl yaptığı paylaşıma alev ve sarı-lacivert kalp emojisi bırakmıştı. Mert'in bu yorumunun tekrar gündeme gelmesinin ardından sarı-kırmızılı bazı taraftarlar bu transfere karşı çıkıyor.

