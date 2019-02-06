Galatasaray taraftarı oyundan çıkarken Sinan Gümüş'ü ıslıkladı

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında oynadığı Hatayspor mücadelesinde Sinan Gümüş'e ıslıklı portesto yapıldı.
Karşılaşmanın 84. dakikasında yerini Feghouli'ye bırakanan Sinan'ı sarı-kırmızılı taraftarlar ıslıklı protesto etti. Hemen ardından ise bir grup taraftar oyuncu için tezahüratlarda bulunarak destek verdi.
Sinan Gümüş, 2014/15 sezonunda Stuttgart II takımından bedelsiz olarak kadroya dahil edilmişti.
Öte yandan 25 yaşındaki futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 20 karşılaşmada 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.
Luyindama ilk golünü attı
Galatasaray'ın Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Christian Luyindama, sarı-kırmızılı forma ile ilk golünü Hatayspor'a attı.
Mücadelenin 7. dakikasında takımını öne geçiren golü atan Luyindama, sarı-kırmızılı takım ile çıktığı ikinci maçta gol sevinci yaşamayı başardı.
Demokratik Kongolu oyuncu, Galatasaray ile ilk maçına Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında çıkmıştı.
Mitroglou ilk kez Türk Telekom Stadı'nda
Hatayspor'u konuk eden Galatasaray'da yeni transfer Kostas Mitroglou, ikinci yarıda oyuna girdi ve Türk Telekom Stadı'nda ilk kez sahaya çıktı.
Yunan golcü, Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta sonunda Süper Lig'de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı mücadelede de forma giymişti.
VAR incelemesi sonucu kırmızı kart
Galatasaray, Hatayspor mücadelesinin hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin uyarısıyla Hatayspor kalecisi Ömer Alıcı'ya kırmızı kart gösterdi.
Mücadelenin 39. dakikasında Selçuk İnan'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Fernando'nun aşırtma vuruşunda kaleci Ömer, ceza sahası dışında topu eliyle kesti. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu önce kaleci Ömer'e sarı kartını gösterdi. Öğretmenoğlu, VAR sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarındaki VAR ekranından izledikten sonra kararını değiştirdi ve Ömer'e kırmızı kartını gösterdi.
Kaleci Ömer'in kırmızı kart görmesinden sonra Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Gomis'in yerine yedek kaleci Akın Alkan'ı sahaya sürdü.
Diagne'nin cezası bitti
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne'nin kırmızı kart cezası, Hatayspor maçıyla sona erdi.
Ligin ilk yarısından sarı kart cezası bulunan 27 yaşındaki Senegalli golcü, Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı son 16 turu ilk maçından sonra kırmızı kart görerek 4 maç men cezasına çarptırılmıştı.
Diagne, sarı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa'nın ligde 18. haftada Çaykur Rizespor'la yaptığı maçta görev alamadı. Kırmızı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa'dayken Aytemiz Alanyaspor ile kupa rövanşında ve 19. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen Diagne, Galatasaray'a transfer olduktan sonra da 20. haftada ligdeki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde sahaya çıkamamıştı.
Mbaye Diagne, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasındaki Trabzonspor maçında ilk kez Galatasaray formasını giyecek.
Feghouli'nin 4. golü
Mücadelenin son dakikalarında sahneye sarı-kırmızılıların Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli çıktı. Mücadelenin 90+2. dakikasında rakip fileleri havalandıran Feghouli, bu sezon Türkiye Kupası'ndaki ilk, toplamda da 4. golünü attı.
29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 16, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve TFF Süper Kupası'nda 1 olmak üzere toplam 16 resmi müsabakada görev aldı.
13.562 seyirci takip etti
Türk Telekom Stadyumu’ndaki mücadeleyi ise 13 bin 562 seyirci takip etti. İstanbul’un soğuk hava şartlarında takımlarını desteklemek için stada gelen sarı-kırmızılı taraftarlar maç boyunca tezahüratlarını sürdürdü.
Emre Akbaba 131 gün sonra
Galatasaray’ın milli futbolcusu Emre Akbaba, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Hatayspor’a karşı oynanan müsabakanın kadrosunda yer aldı. Sakatlığından dolayı eylül ayından beri sahalardan uzak kalan Emre, hafta içi takımla birlikte çalışmalara başlamıştı. 26 yaşındaki futbolcu, en son Süper Lig’in 7. haftasında 28 Eylül 2018 tarihinde Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan B.B. Erzurumspor karşılaşmasında süre almış, 38. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı. 26 yaşındaki futbolcu, bu tarihten 131 gün sonra ilk kez sarı-kırmızılıların kulübesinde yer almış oldu. Emre Akbaba müsabakada ise süre almadı.
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