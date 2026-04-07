Galatasaray taraftarı tedirgin! Dünya devi, Victor Osimhen için transfer düğmesine basıyor

Galatasaray formasıyla özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dünya devlerinin listesine yeniden giren Victor Osimhen için Newcastle United açıklaması geldi. Sarı-kırmızılıların sevgilisi haline gelen Nijeryalı golcü için Dietmar Hamann övgü dolu sözlere imza atarak flaş bir öneride bulundu.

Emre Şen
Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen için Newcastle United iddiaları git gide ciddileşiyor. Yeni sezonda Osimhen'i kadrosunda görmek isteyen Newcastle United için eski futbolcu Dietmar Hamann, Galatasaraylı taraftarları tedirgin edecek açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE TRANSFER OLMASINA İNANAMAMIŞTIM"

Osimhen'in Galatasaray'a transferini değerlendiren Hamann, "Osimhen'in Türkiye'ye transfer olmasına inanamamıştım. Hiçbir İngiliz takımının onu transfer etmemesine gerçekten şaşırdım. Geride bıraktığımız yaz herkesin santrfor sorunu vardı. Avrupa'nın şu an en iyi golcülerinden biri Osimhen." sözlerini sarf etti.

"NEWCASTLE İÇİN MÜKEMMEL SEÇİM OLABİLİR"

Victor Osimhen için transfer açıklamasında bulunan Hamann, "Liverpool'un o bölgede iki oyuncusu var, bu yüzden Osimhen için bir şey olmayacaktır ama olağanüstü bir oyuncu. Hızı, gücü ve gol vuruş yeteneği var. Eğer Newcastle United, Nick Woltemade'yi satarsa, Osimhen onlar için mükemmel bir seçim olabilir." ifadelerini kullandı. Hamann'ın bu sözleri Galatasaraylı taraftarları tedirgin etti.

NEWCASTLE UNITED GİRİŞİMDE BULUNACAK

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Newcastle United, önümüzdeki sezon için sezon sonunda Galatasaray ile masaya oturarak Osimhen transferini görüşecek. İngiltere'ye transfer olmaya sıcak bakan Victor Osimhen'in topu Galatasaray yönetimine attığı ve verilecek karara saygı duyduğu ifade edildi.

