Galatasaray taraftarından çılgın talep!

Avrupa Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova maçını 36 bin seyirciye karşı oynayan Galatasaray, 2 yıl sonra bir ilki yaşayacak. Galatasaray taraftarı Fenerbahçe derbisine yoğun ilgi gösteriyor. Satılacak 52 bin bilete gösterilen talep 100 bin.

785 GÜN ÖNCE

Son olarak iki sezon önce 28 Eylül 2019'da (785 gün önce) ligde Fenerbahçe , Şampiyonlar Ligi'nde 1 Ekim'de PSG, 22 Ekim'de Real Madrid maçları kapalı gişe oynanmıştı. Cim Bom, şimdi ise Milli ara sonrasında Fenerbahçe ile kapışacak. Dev derbinin biletleri ise gün içerisinde satışa çıkacak.



