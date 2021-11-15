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Galatasaray taraftarından çılgın talep!

15.11.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aslan, 2 yıl sonra bir derbiyi kapalı gişe oynayacak. Fenerbahçe maçının biletlerine taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor. 52 bin bilete yaklaşık 100 bin talebin olduğu belirtildi.

Galatasaray taraftarından çılgın talep!

Avrupa Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova maçını 36 bin seyirciye karşı oynayan Galatasaray, 2 yıl sonra bir ilki yaşayacak. Galatasaray taraftarı Fenerbahçe derbisine yoğun ilgi gösteriyor. Satılacak 52 bin bilete gösterilen talep 100 bin.

785 GÜN ÖNCE

Son olarak iki sezon önce 28 Eylül 2019'da (785 gün önce) ligde Fenerbahçe , Şampiyonlar Ligi'nde 1 Ekim'de PSG, 22 Ekim'de Real Madrid maçları kapalı gişe oynanmıştı. Cim Bom, şimdi ise Milli ara sonrasında Fenerbahçe ile kapışacak. Dev derbinin biletleri ise gün içerisinde satışa çıkacak.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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