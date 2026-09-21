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Galatasaray taraftarını endişelendiren haber! Tam 60 yıl sonra...

Trendyol Süper Lig'in ilk 6 haftasında kalesinde tam 10 gol gören Galatasaray, 1966-1967 sezonundan bu yana en kötü savunma performansına imza attı. Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık ağır mağlubiyetin ardından gözler paramparça olan savunma hattına ve maç başına 1.6 gol yeme ortalamasıyla oynayan Uğurcan'a çevrildi!

Galatasaray taraftarını endişelendiren haber! Tam 60 yıl sonra...
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ilk haftalardan kalesini gole kapatmakta büyük zorluk çeken Galatasaray'da tehlike çanları çalıyor. Ligin 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 gibi ağır bir skorla boyun eğen sarı-kırmızılılar, savunma istatistiklerinde adeta dibe vurdu. Oynanan ilk 6 maçta kalesinde tam 10 gol gören Aslan, taraftarına tarihi bir hüsran yaşatıyor.

TAM 60 YIL SONRA GELEN TARİHİ HÜSRAN

Galatasaray taraftarını endişelendiren haber! Tam 60 yıl sonra... 1

Galatasaray'ın bu kötü performansı, kulüp tarihinin en karanlık dönemlerinden birini yeniden akıllara getirdi. İlk 6 haftada yenilen 10 gol, Cimbom'un 11 gol yediği 1966-1967 sezonundan bu yana sergilediği en kötü savunma başlangıcı olarak kayıtlara geçti. Sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 6 haftalık süreçte kalesini yalnızca Erzurumspor ve Kocaelispor maçlarında gole kapatabildi.

RAKİPLER İÇİN KALEYİ BULMAK YETTİ

Galatasaray taraftarını endişelendiren haber! Tam 60 yıl sonra... 2

Defans hattındaki büyük zaaflar istatistiklere de acı bir şekilde yansıdı. Sezon başından bu yana sırasıyla Çorum, Erzurumspor, Göztepe, Başakşehir, Kocaelispor ve Trabzonspor ile kozlarını paylaşan Galatasaray, bu müsabakalarda kalesinde toplam 19 isabetli şut gördü. Rakiplerinden maç başına ortalama 3.2 isabetli şut yiyen sarı-kırmızılılarda, bu şutların yarısından fazlasının ağlarla buluşması dikkat çekti.

UĞURCAN BEKLENTİLERİN ÇOK UZAĞINDA KALDI

Galatasaray taraftarını endişelendiren haber! Tam 60 yıl sonra... 3

Savunmadaki çöküşün yanı sıra eldivenleri devralan isimlerin performansı da eleştiri oklarının hedefi oldu. Sezon başından beri 5 lig müsabakasında kaleyi koruyan milli kaleci Uğurcan, bu maçlarda 8 kez topu ağlarından çıkardı ve maç başına 1.6'lık hayal kırıklığı yaratan bir gol yeme ortalamasına ulaştı. Galatasaray'ın genç file bekçisi Jankat Yılmaz ise Süper Lig'de şans bulduğu tek maç olan Göztepe karşılaşmasında kalesinde 2 gol görerek kötü gidişata engel olamadı.

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