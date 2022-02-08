Galatasaray taraftarının sevgilisi Felipe Melo, Fatih Terim'i başkan olmaya çağırdı! Sosyal medya sallandı

Fatih Terim, başkanlık adaylığı için çalışmalara başladı. Terim'in yönetiminde Erden Timur ve Rezan Epözdemir'in de olması bekleniyor. Galatasaray'ın efsane orta sahası Felipe Melo, Fatih Terim'e olan sevgisini bir kez daha sosyal medyadan paylaştı. İşte Melo'nun o tweeti...

FELİPE MELO FATİH TERİM'İ BAŞKAN OLMAYA ÇAĞIRDI

Sarı kırmızılıların tarihindeki en iyi Brezilyalı futbolculardan biri olan Felipe Melo, 'Fatih Terim'in başkan olmasını ister misiniz?' evet yanıtı verdi. Felipe Melo, paylaşımına aslan emojisi de koydu.

Son olarak Palmeiras'tan Fluminense'ye transfer olan Felipe Melo, kariyerinde Inter, Juventus, Fiorentina, Galatasaray, Mallorca gibi takımlarda forma giymişti.





