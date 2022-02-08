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Galatasaray taraftarının sevgilisi Felipe Melo, Fatih Terim'i başkan olmaya çağırdı! Sosyal medya sallandı

08.02.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olan Felipe Melo, Fatih Terim'in başkan olup olmayacağıyla ilgili bir paylaşıma yanıt verdi. Elazığ deplasmanında kaleye geçip penaltı kurtaran Felipe Melo, peş peşe yaşanılan şampiyonluklarda büyük pay sahibiydi. Felipe Melo'nun geçen sene Galatasaray'a dönme ihtimali doğmuş fakat bu transfer gerçekleşmemişti.

Galatasaray taraftarının sevgilisi Felipe Melo, Fatih Terim'i başkan olmaya çağırdı! Sosyal medya sallandı

Fatih Terim, başkanlık adaylığı için çalışmalara başladı. Terim'in yönetiminde Erden Timur ve Rezan Epözdemir'in de olması bekleniyor. Galatasaray'ın efsane orta sahası Felipe Melo, Fatih Terim'e olan sevgisini bir kez daha sosyal medyadan paylaştı. İşte Melo'nun o tweeti...

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FELİPE MELO FATİH TERİM'İ BAŞKAN OLMAYA ÇAĞIRDI

Sarı kırmızılıların tarihindeki en iyi Brezilyalı futbolculardan biri olan Felipe Melo, 'Fatih Terim'in başkan olmasını ister misiniz?' evet yanıtı verdi. Felipe Melo, paylaşımına aslan emojisi de koydu.

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Son olarak Palmeiras'tan Fluminense'ye transfer olan Felipe Melo, kariyerinde Inter, Juventus, Fiorentina, Galatasaray, Mallorca gibi takımlarda forma giymişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim
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