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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, rekor için geri sayımda!

21.04.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray, rakibini 4-1 mağlup ederek puanını 69'a yükseltmiş ve liderliğini perçinlemişti. Ligin bitimine 7 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde zirvede yer alan sarı - kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk da performansıyla öne çıkıyor. Deneyimli çalıştırıcı, 1 puan daha alması halinde kariyer rekorunu kıracak. İşte detaylar...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, rekor için geri sayımda!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanına çıktı. Sarı - kırmızılılar, müsabakadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak puanını 69'a yükseltmiş ve liderliğini sürdürmüştü.

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Ligin bitimine 7 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alan Aslan'da teknik direktör Okan Buruk, sezon boyunca takımına oynattığı futbolla dikkatleri üzerine çekmişti.

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Galatasaray ile üst üste 14 maçta galibiyet alarak Süper Lig'de rekor kıran Buruk şimdi ise kariyer rekorunu kırmanın peşinde...

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Deneyimli çalıştırıcı, Galatasaray'ın Karagümrük karşısında sahadan puan ya da puanlarla ayrılması halinde kendi kariyer rekorunu kıracak.

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Başakşehir'i 2019/20 sezonunda şampiyon yapan Okan Buruk, o dönem İstanbul ekibini 69 puanla mutlu sona ulaştırmıştı. Buruk, Karagümrük maçından puan alması halinde kariyerinde en fazla puan topladığı döneme uzanacak.

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