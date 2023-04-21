Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, rekor için geri sayımda!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanına çıktı. Sarı - kırmızılılar, müsabakadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak puanını 69'a yükseltmiş ve liderliğini sürdürmüştü.
Ligin bitimine 7 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alan Aslan'da teknik direktör Okan Buruk, sezon boyunca takımına oynattığı futbolla dikkatleri üzerine çekmişti.
Galatasaray ile üst üste 14 maçta galibiyet alarak Süper Lig'de rekor kıran Buruk şimdi ise kariyer rekorunu kırmanın peşinde...
Deneyimli çalıştırıcı, Galatasaray'ın Karagümrük karşısında sahadan puan ya da puanlarla ayrılması halinde kendi kariyer rekorunu kıracak.
Başakşehir'i 2019/20 sezonunda şampiyon yapan Okan Buruk, o dönem İstanbul ekibini 69 puanla mutlu sona ulaştırmıştı. Buruk, Karagümrük maçından puan alması halinde kariyerinde en fazla puan topladığı döneme uzanacak.