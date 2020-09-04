Galatasaray teknik ve idari kadrosu açıklandı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakan Balta, teknik direktör Fatih Terim'in talebi ve yönetimin onayı ile sarı kırmızılı kulüpte göreve başladı.
Ancak beklenenin aksine Hakan Balta, Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevi yapmayacak. Hakan Balta, sarı kırmızılı kulüpte idari heyette görev alacak.
Galatasaray'ın eski kaptanı, Futbol Direktörü Şükrü Hanedar ile birlikte mesai harcayacak.
Futbol A Takımı teknik ve idari ekibimiz hakkında
Galatasaray Spor Kulübü Futbol Şubesi'nde 2020-2021 sezonu öncesi takımımız hazırlıklarını sürdürürken yeni başarılara imza atacak teknik ve idari kadromuz da güçleniyor.
1 Eylül 2020 Salı günü itibarı ile,
İki yıldır A Takım'da antrenör olarak görev yapan Necati Ateş, A takım ve Futbol Akademisi mevki antrenörü olarak teknik ekibe,
Üç sezon Galatasaray forması giyen Albert Riera, A Takım ve Futbol Akademisi mevki antrenörü olarak teknik ekibe,
Uzun yıllar takımımızın kaptanlığını yapan Selçuk İnan, A Takım ve Futbol Akademisi mevki antrenörü olarak teknik ekibe,
dahil olarak Galatasaray'a hizmet vermeye devam edecektir. Aralık 2017'den bu yana yardımcı antrenörlük görevlerini sürdüren Levent Şahin ve Ümit Davala yeni sezonda teknik ekibimizde yer alacaktır.
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