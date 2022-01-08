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Galatasaray tel tel dökülüyor! Giresunspor'a da kaybettiler...

08.01.2022 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray Haberleri... Son 8 maçında yalnızca 1 galibiyet alabilen Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2. yarısının açılış maçında Giresunspor'u ağırladı. 10 eksikle maça çıkan Sarı-Kırmızılılarda tek hedef galip gelip ikinci yarıya moralli başlamaktı. Giresunspor'da ise 2 maçtır gelen mağlubiyet serisi sonlandırılmak isteniyordu. Karşılaşma karşılıklı ataklarla başladı. İstanbul'da oynanan karşılaşma 1-0 Giresunspor'un üstünlüğü ile tamamlandı.

Galatasaray tel tel dökülüyor! Giresunspor'a da kaybettiler...

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'un kazanmasıyla fark iyiden iyiye açılmış oldu. Ligin ikinci yarısını Giresunspor ile açan Galatasaray'da tek hedef 3 puan alıp yarıştan daha da kopmamaktı. Son 8 maçtan 1 galibiyet çıkarabilen Aslan, 10 eksikle Giresunspor'u ağırladı. Karşılaşmayı 1-0 Giresunspor kazandı.

İLK ŞUTLARINDA GOLÜ BULDULAR

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Dakikalar 11'i gösterdiğinde Giresunspor ilk kez geldiği pozisyonu gole çevirdi... Yeşil-Beyazlılar orta alanda kaptıkları topla hızlı çıktılar, ceza sahası solundan Sergio penaltı noktasına doğru yerden sert bir pas gönderdi, arkadan gelen Shapi net vurdu ve topu ağlara gönderdi.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Galatasaray taraftarı alınan mağlubiyetin ardından yönetime tepki gösterdi.

IŞIK KAAN ARSLAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

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Galatasaray'ın 20 yaşındaki genç oyuncusu Işık Kaan Arslan Süper Lig'de ilk kez 11'de başladı. Genç oyuncunun bu sevinci çok kısa sürdü. İlk yarıda sakatlanarak oyun dışına alınan Işık Kaan Arslan, oyundan alınırken gözyaşlarına hakim olamadı.

10 FUTBOLCUSUNDAN YOKSUN ÇIKTILAR

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Nef Stadı'nda Karadeniz temsilcisini ağırlayan sarı-kırmızılılar, karşılaşmaya farklı gerekçelerle 10 oyuncusundan yoksun çıktı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan ve tedavi ile izolasyon süreçleri devam eden Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk, Fatih Öztürk ve Taylan Antalyalı, sakatlıkları bulunan Fernando Muslera ile Mbaye Diagne, sarı kart cezalıları Marcao ve Kerem Aktürkoğlu, milli takımlarda bulunan Sofiane Feghouli ile Mustafa Muhammed, GZT Giresunspor'a karşı forma giyemedi.

SACHA BOEY GERİ DÖNDÜ

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Galatasaray’da 30 Eylül’deki Marsilya maçında sakatlanan Sacha Boey, Giresunspor karşısında ilk 11’de başladı. Boey, 100 gün sonra tekrardan Galatasaray formasıyla sahalara dönmüş oldu.

SELÇUK İNAN KULÜBEDE YOK

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Son koronavirüs testi pozitif çıkan yardımcı antrenör Selçuk İnan, Giresunspor maçında kulübede yer alamadı. Zorlu mücadelede teknik direktör Fatih Terim'e, bir diğer yardımcısı Necati Ateş destek verdi.

SON 8 MAÇTA 1 GALİBİYET VARDI

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Aslan'ın Süper Lig'de çıktığı son 8 maçta sadece 1 galibiyeti bulunuyordu. 12. hafta itibarıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi elde eden Sarı-Kırmızılılar, zirve yarışından uzaklaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Giresunspor
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