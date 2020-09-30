Galatasaray Terim yönetiminde Avrupa'da 81. sınavında

Sarı-kırmızılı takımla önemli başarılara imza atan teknik direktör Fatih Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında bugüne dek 80 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılı takım, 67 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 32'ini kazanırken, 17'sinde berabere kaldı, 31'ini ise kaybetti. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa kupası maçlarında 109 gol atıp, kalesinde ise 117 gol gördü.

KUPA İKİDE 15 MAÇ

Galatasaray, Fatih Terim idaresinde yarın eski adı UEFA Kupası olan Avrupa Ligi'nde 16. maçını oynayacak. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde Avrupa'nın iki numaralı kupasında daha önce çıktığı 15 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 23 gol atan Galatasaray, rakiplerinin 14 gole engel olamadı.

GALATASARAY, FATİH TERİM İLE ELENMEDİ

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde girdiği 6 Avrupa kupası ön eleme turundan da galip ayrılan taraf oldu. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 2'si de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 6 ön eleme turunda mücadele etti.