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GALATASARAY TOULOUSE MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

16.12.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Toulouse maçı için heyecan dorukta. 2022 Dünya Kupası sebebiyle lige verilen arayı iyi değerlendir Sarı Kırmızılılar, şu ana kadar 4 hazırlık maçı oynadı. Maç, Antalya'daki Mardan Spor Kompleksi'nde oynanacak. Galatasaray Toulouse maçı canlı izle ekranı internette araştırılıyor. Peki, Galatasaray Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY TOULOUSE MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Toulouse maçına saatler kaldı. Galatasaray Toulouse maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri sporseverler tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte Galatasaray Toulouse maçı hakkında merak edilenler...

GALATASARAY TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Toulouse maçı bugün (16 Aralık Cuma) oynanacak.

Galatasaray ve Toulouse, Mardan Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

Maç, saat 17:00'de başlayacak.

GALATASARAY TOULOUSE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Toulouse maçı Spor Smart'ta canlı olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera; Boey, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakçı, Dubois; Berkan Kutlu, Midtsjö, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Mata, Barış Alper.

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