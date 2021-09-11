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Galatasaray, Trabzon'a gitti

11.09.2021 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Trabzon'a gitti

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı maç için bu kente gitti.

Sarı-kırmızılı takımda cezalı Marcao'nun yanı sıra tedavilerine devam edilen Arda Turan, Sofiane Feghouli, Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey kamp kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda bulunan oyuncular şöyle:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Gustavo Assunçao, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

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