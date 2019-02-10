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Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR'ı Bülent Yıldırım

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 10.02.2019 11:59 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'ın, bu akşam sahasında Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın VAR'ı Bülent Yıldırım oldu.

Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR'ı Bülent Yıldırım

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam evinde Trabzonspor ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i ise Bülent Yıldırım oldu. Yıldırım'a TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR merkezinde AVAR olarak da Serkan Tokat ve Kemal Yılmaz eşlik edecek.

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Anahtar Kelimeler:
bülent yıldırım VAR Galatasaray-Trabzonspor

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