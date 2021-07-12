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Galatasaray transfer haberleri! Aslan, aradığı ismi Hollanda'da buldu

12.07.2021 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, sol bek problemi için çözümü Hollanda’da arıyor. Galatasaray’da ilk hedef yıldız oyuncu Aanholt oldu. Yıldız bir sol bek arayan sarı-kırmızılılar, Aanholt’u listede ilk sıraya aldı. İşte Galatasaray’ın transfer haberleri ve listedeki isimler…

Galatasaray transfer haberleri! Aslan, aradığı ismi Hollanda'da buldu

Keçiörengücü'nden Barış Yılmaz, Kasımpaşa'dan Aytaç Kara ve Göztepe'den Alparslan Öztürk'ü kadrosuna katan Galatasaray, kadroya katacağı yeni isimler için girişimlerini sürdürüyor. Aslan, yeni sezon öncesi kadrosunu Avrupa’da başarı getirecek isimlerle doldurmayı hedefliyor..

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ!

Sarı Kırmızılılar, sol bek transferinde rotayı Hollanda'ya çevirdi. Galatasaray’ın ilk hedefi yıldız sol bek Patrick Van Aanholt oldu. Real Betis ile Alex Moreno’nun transferi ile ilgili anlaşmaya varamayan Cim-Bom, serbest oyuncu statüsündeki Patrick Van Aanholt için resmî girişimlere başladı.

Sarı-kırmızılı yönetim, önümüzdeki günlerde 30 yaşındaki futbolcunun menajeri ile taleplerini görüşecek. Hollanda’nın EURO 2020’deki 4 maçına da ilk 11’de başlayan Aanholt, geçen sezon Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’ta top koşturdu, 22 maçta 1 asistlik katkı sağladı.

Patrick Van Aanholt

GEDSON FERNANDES’İN TAKIMA TAKILMASI BEKLENİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sol beke de gelir gelmez formayı vereceği iyi bir yabancı istiyor. Emre Taşdemir ve Ömer Bayram de bu bölgede endişeleri ortadan kaldıracak bir oyun sergileyemezken, Van Aanholt, Alioski ve Moreno'nun listede yer aldığı ifade edildi. 2 maçta eksikliği ciddi olarak hissedilen Gedson Fernandes ile ameliyatı nedeniyle Taylan Antalyalı'nın PSV maçına yetişemeyecek olması, Terim'i düşündürüyor. Öte yandan Gedson Fernandes'in bu kritik karşılaşmaya katılması bekleniyor.

Galatasaray transfer haberleri! Aslan, aradığı ismi Hollanda'da buldu

STANCİU’DA PRAG RAKAMI 5 MİLYON AVROYA İNDİRDİ!

Galatasaray'ın Rumen 10 numara Nicolae Stanciu ile imza aşamasına geldiği öne sürüldü. Çekya ekibi Slavia Prag'ın 28 yaşındaki yıldız isim için rakamı 5 milyon avroya indirdiği konuşuluyor. Daha önce 7,5 milyon avro bonservis talep eden Prag, uzun pazarlıkların ardından rakamı 5 milyon avroya indirdi. Ancak sarı-kırmızılıların bu rakamı 4 milyon avroya çekmeye çalıştığı konuşuluyor.

Galatasaray'ın Rumen yıldızla yıllık 1,5 milyon avro garanti ücret ve bonuslar karşılığında anlaştığı öne sürüldü. Prag yönetimine, ''Bana kolaylık sağlayın, bırakın Galatasaray'a gideyim'' dediği iddia edilen Stanciu'yu sarı-kırmızılıların efsane 10 numarası Hagi'nin de ikna çalışmalarına yardım ettiği belirtiliyor.

Nicolae Stanciu

YENİ GÖZDE LOPES

La Liga ekibi Sevilla'nın kiralık olarak göndermeyi düşündüğü 25 yaşındaki Portekizli yıldız Rony Lopes'e Galatasaray talip oldu. Asıl mevkiisi sağ kanat olan fakat sol ve forvet arkasında da başarılı bir şekilde görev yapan Lopes'e ilk teklifi Galatasaray'ın verdiği kaydedildi. Benfica ve Sporting Lizbon'un da peşinde olduğu Lopes'in ne karar vereceği bilinmiyor.

Rony Lopes

FALCAO’YA BİR TALİP DAHA

Katar'dan teklif alan Radamel Falcao'ya Al İttihad da talip oldu. 35 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız futbolcuya Katar'ın ardından Suudi Arabistan'dan da teklif geldi. Suudi ekibi Al İttihad, yıldız futbolcu için temaslara başladı. Sarı-kırmızılı yönetim ise 5 milyın avronun üzerinde maaş alan Falcao ile kesin olarak yolları ayırmayı istiyor.

falcao

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Radamel Falcao
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Nerede ön libero, sağ-sol açık

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