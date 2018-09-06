Belhanda'da flaş gelişme

Trabzonspor maçında Yusuf Yazıcı'ya yaptığı sert hareket sonucu maçın hakemi Fırat Aydınus tarafından kırmızı kartla cezalandıran Galatasaraylı Belhanda'ya ayrılığı için vize çıktı. Faslı yıldıza teklif gelmesi halinde yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Gerek yüksek maaşından kurtulmak, gerek santrfor takviyesi için açılması gereken maaş bütçesinden dolayı gönderilmesi düşünülen Belhanda, bu yaz teklif almasına rağmen takımdan ayrılmak istememişti.
2017-18 sezonundan bu yana Galatasaray formasıyla 40 maça çıkan Faslı yıldız 3 gol ve 12 asistlik performans ortaya koydu. Bununla birlikte 3 tane de kırmızı kart gördü. (Fanatik)
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