Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Yıldız isimle anlaşma sağlandı

Ligde oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik alarak zirve yarışına ortak olan Cimbom'da transfer çalışmaları hızlandı.Sezon öncesi ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye göre transferde daha durgun olan Aslan, ocak ayında yapacağı hamlelerle ses getirmeye hazırlanıyor.Teknik direktör Fatih Terim de 3-0 kazanılan Hatayspor maçının ardından transfer çalışmalarıyla ilgili konuşmuştu.

"OCAK AYLARINI İYİ KULLANAN BİR KULÜBÜZ"

Terim yaptığı açıklamada, "Birkaç maç sonra transfer başlayacak. Galatasaray olarak ocak aylarını iyi kullanan bir kulübüz. Ümit ederim bu sefer de iyi kullanırız.Başkanımız, yöneticilerimiz, oyuncu izleme ekibi, teknik heyet ve sportif direktör departmanı ile görüşmelerimiz sürüyor. Kafamızda bazı şeyler var. Yüksek rakamlarla alacak durumumuz ve niyetimiz yok. Ancak bazı değişiklikler yapabiliriz. Santrfora da oyuncu alabilirim. İlgilendiğimiz oyuncu da var.Kiralığa sıcak bakmıyorum. Belki 1.5 senelik kiralık bazı oyuncular için olabilir. Gidenler ve gelenlerle ocak ayı bizim için stratejik bir ay gibi görünüyor. Bunu iyi kullanmayı düşünüyoruz. Eğer alırsak oyunun başka yönünü, başka şekilde oynayabilecek futbolcular olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.