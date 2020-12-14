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Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Yıldız isimle anlaşma sağlandı

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.12.2020 17:22 | Son Güncelleme

Ocak ayında başlayacak transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Ara transfer döneminde yapacağı birkaç transferle rotasyonunu genişletmek isteyen sarı-kırmızılıların Ahmed Musa ile prensip anlaşmasına vardığı ve devre arasında imzaların atılacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Yıldız isimle anlaşma sağlandı

Ligde oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik alarak zirve yarışına ortak olan Cimbom'da transfer çalışmaları hızlandı.Sezon öncesi ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye göre transferde daha durgun olan Aslan, ocak ayında yapacağı hamlelerle ses getirmeye hazırlanıyor.Teknik direktör Fatih Terim de 3-0 kazanılan Hatayspor maçının ardından transfer çalışmalarıyla ilgili konuşmuştu.

"OCAK AYLARINI İYİ KULLANAN BİR KULÜBÜZ"

Terim yaptığı açıklamada, "Birkaç maç sonra transfer başlayacak. Galatasaray olarak ocak aylarını iyi kullanan bir kulübüz. Ümit ederim bu sefer de iyi kullanırız.Başkanımız, yöneticilerimiz, oyuncu izleme ekibi, teknik heyet ve sportif direktör departmanı ile görüşmelerimiz sürüyor. Kafamızda bazı şeyler var. Yüksek rakamlarla alacak durumumuz ve niyetimiz yok. Ancak bazı değişiklikler yapabiliriz. Santrfora da oyuncu alabilirim. İlgilendiğimiz oyuncu da var.Kiralığa sıcak bakmıyorum. Belki 1.5 senelik kiralık bazı oyuncular için olabilir. Gidenler ve gelenlerle ocak ayı bizim için stratejik bir ay gibi görünüyor. Bunu iyi kullanmayı düşünüyoruz. Eğer alırsak oyunun başka yönünü, başka şekilde oynayabilecek futbolcular olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

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AHMED MUSA İLE ANLAŞMA TAMAM

Galatasaray; bonservisi elinde olan Nijeryalı kanat-forvet oyuncusu Ahmed Musa ile prensip anlaşmasına vardı.28 yaşındaki oyuncu için Avrupa'dan başka tekliflerin de olduğu ancak Galatasaray yönetiminin elini çabuk tutup Musa'yı ikna ettiği öğrenildi.Büyük bir aksilik çıkmazsa Ahmed Musa'nın devre arasında Galatasaray'a imza atması bekleniyor.Teknik direktör Fatih Terim de yıldız oyuncunun transferini ısrarla talep ediyor.Cimbom'un transferini bitirme noktasına geldiği Musa, sol kanatta ve forvette görev yapabiliyor.Nijeryalı yıldız futbolcu hücum hattında joker görevi görerek takımına güç katıyor.

AHMED MUSA KİMDİR?

14 Ekim 1992 tarihinde Nijerya'nın Jos kentinde dünyaya gelen Ahmed Musa, futbola ülkesinin Kano Pillars takımında başladı.2010 yılında Hollanda'nın VVV-Venlo takımına transfer olan Nijeryalı futbolcu, Ocak 2012'de 5 milyon Euro karşılığında CSKA Moskova'ya gönderildi.Rusya'da geçirdiği 4.5 sezon boyunca başarılı bir performans sergileyen yıldız oyuncu, 2016'da 19.5 milyon Euro karşılığında Leicester City'e transfer oldu.Ocak 2018'de eski takımı CSKA Moskova'ya kiralanan Ahmed Musa, Ağustos 2018'de 16.5 milyon Euro bedelle Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'a gönderildi.Ekim 2020'de Arap kulübüyle sözleşmesi sona eren Nijeryalı futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor.


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