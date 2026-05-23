Galatasaray transferde Juventus'tan Thuram için pusuda bekliyor!

Galatasaray, transfer dünyasında yüzyılın çalımlarından birine daha imza atmaya hazırlanıyor! İtalyan devi Juventus'un Fransız orta saha oyuncusu Khephren Thuram için ilk resmi temasları kuran Cimbom, Torino ekibinin Şampiyonlar Ligi vizesi alamama ihtimalini pusuda bekliyor.

Burak Kavuncu
Khephren Thuram

FRA Fransa
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Juventus
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İtalya’nın dünyaca ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Galatasaray’ın transfer piyasasında taşları yerinden oynatacak çılgın bir operasyona giriştiğini yazdı. Kışın Teun Koopmeiners için nabız yoklayan sarı-kırmızılılar, bu kez Juventus’un Fransız dinamosu Khephren Thuram’ı gözüne kestirdi.

GALATASARAY, JUVENTUS’UN DİNAMOSU THURAM'I İSTİYOR!

Galatasaray, Avrupa transfer piyasasındaki "büyük oynama" vizyonunu sürdürüyor. Geçtiğimiz dönemlerde Victor Osimhen’i Florya’ya getirerek tüm dünyaya ekonomik ve vizyoner gücünü gösteren sarı-kırmızılı yönetim, şimdi de Juventus orta sahasını transfer etmeyi planlıyor.

JUVENTUS'UN ŞAMPİYONLAR LİGİ KADERİ BEKLENİYOR

İtalyan basınından sızan bilgilere göre Galatasaray, ilk temasları çoktan kurdu. Sarı-kırmızılı kurmaylar şu anda Serie A'daki Şampiyonlar Ligi yarışının sonucuna kilitlenmiş durumda. Eğer Juventus Şampiyonlar Ligi biletini kaçırır ve sadece UEFA Avrupa Ligi'ne kalırsa, Aslan İtalyan devini köşeye sıkıştıracak. Masadaki rakam ise bonuslarla birlikte tam 35-40 milyon Euro. Galatasaray, hem Juventus'u hem de oyuncuyu ikna etmek için son derece ciddi bir stratejiyle ilerliyor.

GABRIEL SARA VE OSIMHEN ETKİSİ!

Haberde, Galatasaray'ın bu çapta bir transfere kalkışmasının arkasındaki iki büyük nedene dikkat çekildi. İlk olarak Osimhen'in gücüne değinen İtalyanlar, geçen yaz yapılan Victor Osimhen transferinin, Galatasaray’ın ekonomik olarak ne kadar devasa bir küresel güce ulaştığını tüm Avrupa'ya kanıtladığını belirtti. Juventus ve oyuncu tarafı Galatasaray'ı artık bir "Avrupa devi" olarak görüyor.

Diğer bir faktör de Gabriel Sara'ya olan İngiliz kancası. Aston Villa ve Newcastle United başta olmak üzere Premier Lig ekiplerinin Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara ile ciddi şekilde ilgilenmesi, yönetimi B planı yapmaya itti. Sara'nın olası gidişine karşılık, orta sahaya kurulacak yeni hanedanlığın lideri olarak Khéphren Thuram belirlendi.

