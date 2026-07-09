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Galatasaray transferde Lesley Ugochukwu'yu açıklıyor! "İstanbul'a geliyor"

SON DAKİKA: Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray, orta saha takviyesinde mutlu sona çok yakın. Sarı-kırmızılıların uzun süredir gündeminde yer alan Lesley Ugochukwu ile anlaşma sağladığı öğrenilirken, Burnley ile yürütülen görüşmelerde de son aşamaya gelindi.

Galatasaray transferde Lesley Ugochukwu'yu açıklıyor! "İstanbul'a geliyor"
Burak Kavuncu
Lesley Ugochukwu

Lesley Ugochukwu

FRA Fransa
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Burnley
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Galatasaray, Lesley Ugochukwu transferinde mutlu sona çok yakın. Sarı-kırmızılıların oyuncuyla anlaşma sağladığı, Burnley ile yapılan görüşmelerde ise son aşamaya gelindiği öğrenildi.

OYUNCUYLA EL SIKIŞILDI

Galatasaray transferde Lesley Ugochukwu yu açıklıyor! "İstanbul a geliyor" 1

Yeni sezon öncesi orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, uzun süredir gündeminde bulunan Lesley Ugochukwu transferinde önemli mesafe kat etti. Sarı-kırmızılıların, 21 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusuyla tüm kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı belirtildi.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR

Galatasaray transferde Lesley Ugochukwu yu açıklıyor! "İstanbul a geliyor" 2

Transfer sürecini tamamlamak için Ugochukwu'nun menajerinin yarın İstanbul'a geleceği öğrenildi. Taraflar arasında yapılacak son görüşmelerin ardından resmi prosedürlerin hız kazanması bekleniyor.

BURNLEY İLE SON DÜZLÜK

Galatasaray transferde Lesley Ugochukwu yu açıklıyor! "İstanbul a geliyor" 3

Transfer denince akla gelen ilk gazetecilerden olan Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Galatasaray ile Burnley arasındaki pazarlıklarda da sona yaklaşıldı. Sarı-kırmızılı yönetimin, sunacağı yeni resmi teklifin ardından İngiliz kulübüyle anlaşmayı kısa süre içinde tamamlamayı hedeflediği ifade edildi.

KISA SÜREDE RESMİYET KAZANABİLİR

Galatasaray transferde Lesley Ugochukwu yu açıklıyor! "İstanbul a geliyor" 4

Teknik heyetin kadrosunda görmeyi çok istediği Lesley Ugochukwu transferinin, taraflar arasında son detayların netleşmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor. Galatasaray yönetimi, yeni sezon öncesinde orta sahaya önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

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