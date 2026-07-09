Galatasaray transferde Lesley Ugochukwu'yu açıklıyor! "İstanbul'a geliyor"

Galatasaray, Lesley Ugochukwu transferinde mutlu sona çok yakın. Sarı-kırmızılıların oyuncuyla anlaşma sağladığı, Burnley ile yapılan görüşmelerde ise son aşamaya gelindiği öğrenildi.

OYUNCUYLA EL SIKIŞILDI

Yeni sezon öncesi orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, uzun süredir gündeminde bulunan Lesley Ugochukwu transferinde önemli mesafe kat etti. Sarı-kırmızılıların, 21 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusuyla tüm kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı belirtildi.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR

Transfer sürecini tamamlamak için Ugochukwu'nun menajerinin yarın İstanbul'a geleceği öğrenildi. Taraflar arasında yapılacak son görüşmelerin ardından resmi prosedürlerin hız kazanması bekleniyor.

BURNLEY İLE SON DÜZLÜK

Transfer denince akla gelen ilk gazetecilerden olan Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Galatasaray ile Burnley arasındaki pazarlıklarda da sona yaklaşıldı. Sarı-kırmızılı yönetimin, sunacağı yeni resmi teklifin ardından İngiliz kulübüyle anlaşmayı kısa süre içinde tamamlamayı hedeflediği ifade edildi.

KISA SÜREDE RESMİYET KAZANABİLİR

Teknik heyetin kadrosunda görmeyi çok istediği Lesley Ugochukwu transferinin, taraflar arasında son detayların netleşmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor. Galatasaray yönetimi, yeni sezon öncesinde orta sahaya önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor.