SPOR

Galatasaray transferde sıcak saatler yaşıyor! Diagne, Onyekuru, Babel, Şener...

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.06.2019 14:52 | Son Güncelleme

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray’da transfer döneminin açılmasıyla harekat da başladı. Bonservisi elinde olup anlaştığı oyuncuları bir bir açıklamaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’nde de zirve hesapları yapıyor.

Galatasaray transferde sıcak saatler yaşıyor! Diagne, Onyekuru, Babel, Şener...

Yeni sezonda iddialı ve geniş bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, transferde finansal fair-play kuralları gereği oyuncu almadan önce satış yapması gerek. Öncelikle bonservisi elinde olan oyunculara yönelen Galatasaray, bu oyuncularla anlaşarak sarı-kırmızılı formayı giydirecek. Ryan Babel, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz ile prensipte anlaşan sarı-kırmızılıların, yakın zamanda resmi açıklamayı da yapması bekleniyor.

ARSENAL, G.SARAY'IN GÜNDEMİNDEKİ WELBECK'İ ONURLANDIRDI

DIAGNE SATISI AN MESELESİ

UEFA’nın koyduğu kurallar gereği kaynak oluşturmak zorunda olan Galatasaray, gol kralı yıldızı Mbaye Diagne’yi satmayı planlıyor. Arap Kulübü Al Shabab ile görüşmeleri gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, oyuncu transferi için gerekli olan bir kısım parayı da kasasına koymayı planlıyor.

ONYEKURU VE BANEGA KONUSU

Önümüzdeki sezon santrfor meevkine önemli takviyeler yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda listede Falcao, Balotelli, Welbeck, Vedat Muriqi gibi isimler yer alıyor. Kanat bölgesinde birinci öncelik kiralık sözleşmesi sona eren Onyekuru bulunuyor. Galatasaraylı yetkililer Nijeryalı futbolcunun yeniden kiralanması için İngilizlerle temaslara devam ediyor. Taraftarların da çok sevdiği yıldız ismi gelecek sezonda kadroda bulundurmak isteyen teknik direktör Fatih Terim’in, orta saha transferinde ise önceliği Ever Banega. Arjantinli futbolcuyla 3-4 milyon arasında orta yol bulunmaya çalışan sarı-kırmızılılar, Sevilla’nın 5’ten 4 milyon Euro’ya inmesi bekleniyor.

DIANGANA BOMBASI

Galatasaray’ın transfer listesindeki bir diğer bombası ise West Ham altyapısından yetişen sağ kanat oyuncusu Grady Diangana. Hızı, çevikliği ve yeteneği ile ön plana çıkan genç yetenek, 21 yaşında bulunuyor. West Ham forması ile 17 Premier Lig maçında forma giyen Diangana, bu sene toplam 30 maçta forma giydi; 4 gol 1 asistlik performans sergiledi. Aynı zamanda İngiltere U20 Milli Takım oyuncusu olan Diangana'nin sözleşmesi İngiliz kulübü ile 2022’ye kadar devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Türkiye ve birçok Avrupa ülkesinden talibi olan genç oyuncu ile kiralık olarak anlaşmak istiyor. (DHA)

Arazinin ortasında doğal jakuziArazinin ortasında doğal jakuzi
Ve G.Saray resmen açıkladı! Yeni forma...Ve G.Saray resmen açıkladı! Yeni forma...
Fernando Muslera, Galatasaray'dan ayrılıyor mu?Fernando Muslera, Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray ryan babel şener özbayraklı jimmy durmaz Mbaye Diagne Grady Diangana

En Çok Okunan Haberler

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Beşiktaş transferi bitirdi!

Beşiktaş transferi bitirdi!

Belhanda ve Dirar ortalığı karıştırdı! Kavga...

Belhanda ve Dirar ortalığı karıştırdı! Kavga...

'Büyük ihtimal Beşiktaş'a gideceğim'

'Büyük ihtimal Beşiktaş'a gideceğim'

Tarihi teklifi reddettiler!

Tarihi teklifi reddettiler!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Galatasaray forması giydi

Galatasaray forması giydi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

G.Saray flaş transferi bitiriyor! Süper Lig'in yıldızı...

G.Saray flaş transferi bitiriyor! Süper Lig'in yıldızı...

Cengiz ve Albayrak müjdeleri açıkladı! Ryan Babel...

Cengiz ve Albayrak müjdeleri açıkladı! Ryan Babel...

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Camiasında bir avuç ŞEREFLİ Harici,Tüm ŞEREFSİZBizanslıFETÖCÜEZİKDİLENCİÇİRKEFŞİKEBAHÇE taraftarına gelsin: https://youtu.be/_1xa74mHsbs
şampiynlar liginde bir cacık olmaz bu adi himmetçi dolandırcı klüpten keh keh keh
Tarih tekerrürden ibarettir... Fenerden gelen hangi futbolcudan verim alabildik Şener kim bırakın boş transfer yapmayı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray transferde sıcak saatler yaşıyor! Diagne, Onyekuru, Babel, Şener...

G.Saray'da transferde sıcak saatler!

Ve G.Saray resmen açıkladı! Yeni forma...

Ve G.Saray resmen açıkladı! Yeni forma...

Fernando Muslera, Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Fernando Muslera, Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından Galatasaray'ı sildi

Mbaye Diagne, Galatasaray'ı sildi

Mustafa Cengiz: Taraftarın alnını asla yere değdirmeyeceğiz

'Taraftarın alnını asla yere değdirmeyeceğiz'

Angel Romero'nun menajerinden Galatasaray yalanlaması

Yıldız ismin menajeri Galatasaray'ı açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.