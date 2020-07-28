Galatasaray transferleri 10 Ağustos'ta açıklayacak

Galatasaray bir süre önce anlaşmaya vardığı Emre Kılınç ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılılar transferi resmen hazırlayacağı tarihi de belirledi: 10 Ağustos...

Sivasspor’da çok başarılı bir sezon geçiren Emre yılın transferi olarak görülürken 24 Erzicanspor’da harikalar yaratan Kerem Aktürkoğlu’na da aynı tarih verildi.

Kerem 10 Ağustos’ta İstanbul’da olacak. Öte yandan Oğulcan Çağlayan’ın da Emre ve Kerem’le birlikte açıklanması bekleniyor. (Ajansspor)

