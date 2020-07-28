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Galatasaray transferleri 10 Ağustos'ta açıklayacak

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.07.2020 09:11 | Son Güncelleme

Galatasaray, transfere hızlı bir giriş yapacak.Sarı kırmızılılar, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu ve Oğulcan Çağlayan ile 10 Ağustos'ta sözleşme imzalayacak. İşte detaylar...

Galatasaray transferleri 10 Ağustos'ta açıklayacak

Galatasaray bir süre önce anlaşmaya vardığı Emre Kılınç ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılılar transferi resmen hazırlayacağı tarihi de belirledi: 10 Ağustos...

Sivasspor’da çok başarılı bir sezon geçiren Emre yılın transferi olarak görülürken 24 Erzicanspor’da harikalar yaratan Kerem Aktürkoğlu’na da aynı tarih verildi.

Kerem 10 Ağustos’ta İstanbul’da olacak. Öte yandan Oğulcan Çağlayan’ın da Emre ve Kerem’le birlikte açıklanması bekleniyor. (Ajansspor)

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