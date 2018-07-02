Galatasaray Trezeguet ve Kasımpaşa ile anlaşma sağladı!

Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Muğdat Çelik ve Nagatomo transferlerini resmen açıklayan Sarı-Kırmızılı takım Trezeguet transferini de sonlandırdı. Cimbom Inter'in de devrede olduğu Trezeguet transferini yarın ya da çarşamba KAP'a bildirecek.
4 yıllık sözleşme imzalanacak
Mısır'ın Dünya Kupası kadrosunda bulunan ve geçen sezona damga vuran isimlerin başında gelen Trezeguet'in sözleşmesindeki küçük detaylar yüzünden resmi açıklama geçikti. 23 yaşındaki kanat oyuncusu ile yıllık 2 milyon Euro'dan 4 yıllık anlaşma sağlandı.
5 milyon Euro ödenecek
Kasımpaşa'nın Anderlecht'ten 2 milyon Euro'ya bonservisini aldığı Trezeguet için Galatasaray kulübüne 5 milyon Euro ödeyecek.
Geçen sezon Kasımpaşa formasıyla 33 maça çıkan yıldız adayı 16 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.
Bu arada Mısırlı futbolcu Trezeguet'in de yakın çevresine Galatasaray ile anlaştığını söylediği öğrenildi.
(Fanatik)
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