Galatasaray Trezeguet ve Kasımpaşa ile anlaşma sağladı!

Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Muğdat Çelik ve Nagatomo transferlerini resmen açıklayan Sarı-Kırmızılı takım Trezeguet transferini de sonlandırdı. Cimbom Inter'in de devrede olduğu Trezeguet transferini yarın ya da çarşamba KAP'a bildirecek.

4 yıllık sözleşme imzalanacak

Mısır'ın Dünya Kupası kadrosunda bulunan ve geçen sezona damga vuran isimlerin başında gelen Trezeguet'in sözleşmesindeki küçük detaylar yüzünden resmi açıklama geçikti. 23 yaşındaki kanat oyuncusu ile yıllık 2 milyon Euro'dan 4 yıllık anlaşma sağlandı.

5 milyon Euro ödenecek

Kasımpaşa'nın Anderlecht'ten 2 milyon Euro'ya bonservisini aldığı Trezeguet için Galatasaray kulübüne 5 milyon Euro ödeyecek.

Geçen sezon Kasımpaşa formasıyla 33 maça çıkan yıldız adayı 16 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.

Bu arada Mısırlı futbolcu Trezeguet'in de yakın çevresine Galatasaray ile anlaştığını söylediği öğrenildi.

(Fanatik)

