Galatasaray Trezeguet'yi kadrosuna katıyor

1 / 5 Galatasaray Kulübü, Fatih Terim'in kadroya katılmasını istediği yıldız futbolcunun ağabeyini İstanbul'a getirip geçen hafta görüştü ve oyuncu ile sözleşme şartlarında büyük ölçüde anlaştı.

2 / 5 Galatasaray Kulübü,Trezeguet'nin ağabeyi ile İstanbul'a getirip geçen hafta görüştü ve oyuncu ile sözleşme şartlarında büyük ölçüde anlaştı.