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Galatasaray Trezeguet'yi kadrosuna katıyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.06.2018 14:28 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Trezeguet transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Kasımpaşa'da sergilediği performansla sarı kırmızılı takımın gözdesi olan ve Dünya Kupası'nda Mısır Milli takımının da formasını giyen Trezeguet, Galatasaray'a çok yakın.

4 yıllık anlaşmaya imza atacak...

Transfer çok yakın

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Galatasaray Kulübü, Fatih Terim'in kadroya katılmasını istediği yıldız futbolcunun ağabeyini İstanbul'a getirip geçen hafta görüştü ve oyuncu ile sözleşme şartlarında büyük ölçüde anlaştı.

Galatasaray Kulübü, Fatih Terim'in kadroya katılmasını istediği yıldız futbolcunun ağabeyini İstanbul'a getirip geçen hafta görüştü ve oyuncu ile sözleşme şartlarında büyük ölçüde anlaştı.
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Galatasaray Kulübü,Trezeguet'nin ağabeyi ile İstanbul'a getirip geçen hafta görüştü ve oyuncu ile sözleşme şartlarında büyük ölçüde anlaştı.

Galatasaray Kulübü,Trezeguet'nin ağabeyi ile İstanbul'a getirip geçen hafta görüştü ve oyuncu ile sözleşme şartlarında büyük ölçüde anlaştı.
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Kasımpaşa kulübü ile bonservis ödeme takvimi konusunda anlaşılırsa Trezeguet 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Kasımpaşa kulübü ile bonservis ödeme takvimi konusunda anlaşılırsa Trezeguet 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.
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Trezeguet, Kasımpaşa ile bu sezon 29 resmi maça çıktı 11 gol attı. Mısırlı orta saha oyuncusu bu maçlarda 3 kez de asist yaptı.

Trezeguet, Kasımpaşa ile bu sezon 29 resmi maça çıktı 11 gol attı. Mısırlı orta saha oyuncusu bu maçlarda 3 kez de asist yaptı.
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Sezon başında 500 bin Euro kiralama bedeli karşılığında alınan oyuncunun satın alma opsiyonu kullanıldı ve transfer bitirildi. (FutbolArena)

Sezon başında 500 bin Euro kiralama bedeli karşılığında alınan oyuncunun satın alma opsiyonu kullanıldı ve transfer bitirildi. (FutbolArena)
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray trezeguet

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