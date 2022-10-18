YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Galatasaray, Türkiye Kupası'nda sahne alıyor

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda sahne alıyor

18.10.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı-kırmızılı ekip, 3. tur maçında yarın TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor ile karşılaşacak

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında yarın sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor ile karşı karşıya gelecek.

Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.

Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, 4. tura yükselecek.

Süper Lig'de geçen sezonu 13. sırada bitiren Galatasaray, kupaya bu turdan dahil oldu. GMG Kastamonuspor, 2. turdan başladığı kupada Nevşehir Belediyespor'u eleyerek 3. turda yükseldi.

- Galatasaray kupayı en fazla kazanan takım

Galatasaray, 18 kezle Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını taşıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

Galatasaray toplamda 23 kez final oynarken, 18 kez kazanan taraf oldu.

Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda geçen sezon 5. turda Denizlispor'a elendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Usta spiker Bülent Özveren hayatını kaybettiUsta spiker Bülent Özveren hayatını kaybetti
Oyuncu Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlandıOyuncu Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
Maltepe'de annesinin bakıcısını öldüren zanlı adliyeye sevk edildiMaltepe'de annesinin bakıcısını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası GMG Kastamonuspor futbol galatasaray

İstanbul Namaz Vakitleri 18 Ekim Salı

İmsak
05:47
Sabah
07:11
Öğle
12:54
İkindi
15:56
Akşam
18:27
Yatsı
19:47
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.