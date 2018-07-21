SPOR

Galatasaray Twitter'da en çok etkileşim alan 5. Avrupa kulübü oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.07.2018 15:38 | Son Güncelleme

Galatasaray, 8 milyon 200 bin takipçisiyle Avrupa’da en çok etkileşim alan kulüpler arasında bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, bu listede 5. sırada yer aldı.

Galatasaray Twitter'da en çok etkileşim alan 5. Avrupa kulübü oldu

Geçtiğimiz sezonu Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, sosyal medyada zirveye oynuyor. Twitter’da 8.2 milyon takipçisiyle Türkiye’deki spor kulüpleri arasında zirvede bulunan Galatasaray, Avrupa genelinde yapılan ölçümler sonucu ilk sıralarda yer aldı. Deportes&Finanzas adlı araştırma şirketinin 2018 yılının ilk 6 ayında spor kulüplerinin etkileşimlerini incelemesine göre; Twitter’da en çok etkileşim alan kulüpler arasında Galatasaray 5. sırada bulunuyor.

İlk Dörtte İngiliz ve İspanyollar var

İspanyol ekibi Barcelona, 42.7 milyon etkileşim ile zirvede yer alırken, onu 27.6 milyon, İspanyol Real Madrid ve 26.2 milyon ile İngiliz Liverpool üçüncü ve 25.4 milyon ile İngiliz Manchester United dördüncü olarak sıralandı. Galatasaray ise 16.6 milyon ile en çok etkileşim alan 5. kulüp olmayı başardı.

Sarı-kırmızılı ekip, aynı zamanda 2018’in ilk 6 aylık sosyal medya etkileşimlerine göre Twitter, Facebook ve Instagram’da toplamda 170 milyon etkileşim alarak Avrupa’da 5. sırada bulunuyor.

PARTNERAdnan Oktar'ın serveti 'yok artık' dedirtti! İşte dudak uçuklatan sayı...Adnan Oktar'ın serveti 'yok artık' dedirtti! İşte dudak uçuklatan sayı...
İspanyol basını Yerry Mina'nın yeni adresinin Galatasaray olabileceğini yazdıİspanyol basını Yerry Mina'nın yeni adresinin Galatasaray olabileceğini yazdı
Galatasaray Erik Botheim ile görüşme halinde!Galatasaray Erik Botheim ile görüşme halinde!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray twitter

En Çok Okunan Haberler

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Aydın'daki katliamın sebebi belli oldu

Aydın'daki katliamın sebebi belli oldu

Göztepe Atiba Hutchinson ile temasa geçti!

Göztepe Atiba Hutchinson ile temasa geçti!

İspanyol basını Yerry Mina'nın yeni adresinin Galatasaray olabileceğini yazdı

İspanyol basını Yerry Mina'nın yeni adresinin Galatasaray olabileceğini yazdı

Mustafa Cengiz'den Badou Ndiaye ve Emre Akbaba açıklaması!

Mustafa Cengiz'den Badou Ndiaye ve Emre Akbaba açıklaması!

Fenerbahçe'nin Enes Ünal'ı kiralayacağı iddia edildi!

Fenerbahçe'nin Enes Ünal'ı kiralayacağı iddia edildi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Galatasaray Twitter'da en çok etkileşim alan 5. Avrupa kulübü oldu

Galatasaray Twitter'da en çok etkileşim alan 5. Avrupa kulübü oldu

İspanyol basını Yerry Mina'nın yeni adresinin Galatasaray olabileceğini yazdı

İspanyol basını Yerry Mina'nın yeni adresinin Galatasaray olabileceğini yazdı

Galatasaray Erik Botheim ile görüşme halinde!

Galatasaray Erik Botheim ile görüşme halinde!

Mustafa Cengiz'den Badou Ndiaye ve Emre Akbaba açıklaması!

Mustafa Cengiz'den Badou Ndiaye ve Emre Akbaba açıklaması!

Hasan Çavuşoğlu: Galatasaray, Emre Akbaba ile ilgileniyor

Hasan Çavuşoğlu: Galatasaray, Emre Akbaba ile ilgileniyor

Badou Ndiaye yeniden Galatasaray'da

Badou Ndiaye yeniden Galatasaray'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.