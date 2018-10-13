SPOR

Galatasaray, U21 Takımı ile yaptığı hazırlık maçını 5-2 kazandı

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.10.2018 15:33 | Son Güncelleme

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında U21 Takımı ile Florya Metin Oktay Tesisleri’nde karşılaştı. Galatasaray, U21 Takımı ile yaptığı hazırlık karşılaşmasından 5-2 galip ayrıldı.

Galatasaray, U21 Takımı ile yaptığı hazırlık maçını 5-2 kazandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cuma günü Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıkları kapsamında 21 yaş altı takımı ile oynadığı antrenman müsabakasından 5-2 galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Galatasaray, İsmail Çipe, Mariano, Maicon, Ahmet Çalık, Sinan Gümüş, Donk, Ndiaye (Dk. 61 Ali Yavuz Kol), Fernando (Dk. 46 Celil Yüksel), Yunus Akgün, Ozan Kabak ve Muğdat Çelik 11'i ile mücadele etti.

Galatasaray'ın gollerini Maicon, Sinan Gümüş, Fernando Reges, Ali Yavuz Kol ve Yunus Akgün kaydetti.

Sarı-kırmızılı 21 yaş altı takımının gollerini ise Serkan Sefil ve Ayhan Tuş attı.

Maç kadrosunda yer almayan Selçuk İnan ile Eren Derdiyok ise kondisyoner ve fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.

Galatasaray, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına 15 Ekim Pazartesi günü devam edecek.

PARTNERSelfie çekerken feci şekilde can verdi!Selfie çekerken feci şekilde can verdi!
Khabib Nurmagomedov, Galatasaray'ın teklifini kabul ettiKhabib Nurmagomedov, Galatasaray'ın teklifini kabul etti
Galatasaray Linnes'e %50 zamla yeni sözleşme önerecekGalatasaray Linnes'e %50 zamla yeni sözleşme önerecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray galatasaray u21 hazırlık maçı

En Çok Okunan Haberler

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Tamer Tuna: Gelmek isterse Aatif Chahechouhe'yu transfer ederiz

Tamer Tuna: Gelmek isterse Aatif Chahechouhe'yu transfer ederiz

Josef de Souza havaalanında bornozla görüntülendi

Josef de Souza havaalanında bornozla görüntülendi

Muslera gerçekleri ortaya çıktı!

Muslera gerçekleri ortaya çıktı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray, U21 Takımı ile yaptığı hazırlık maçını 5-2 kazandı

Galatasaray, U21 Takımı ile yaptığı hazırlık maçını 5-2 kazandı

Khabib Nurmagomedov, Galatasaray'ın teklifini kabul etti

Khabib Nurmagomedov, Galatasaray'ın teklifini kabul etti

Galatasaray Linnes'e %50 zamla yeni sözleşme önerecek

Galatasaray Linnes'e %50 zamla yeni sözleşme önerecek

Muslera gerçekleri ortaya çıktı!

Muslera gerçekleri ortaya çıktı!

G.Saray'a F.Bahçeli ve Beşiktaşlı şoku!

G.Saray'a F.Bahçeli ve Beşiktaşlı şoku!

Garry Rodrigues, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor!

Garry Rodrigues, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.