Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi için oyuncu listesini güncelledi

Sarı-kırmızılılarda UEFA listesine Oğulcan Çağlayan eklenirken, Jesse Sekidika ve Adana Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün çıkarıldı.
Galatasaray'da Jesse Sekidika'nın da Adana Demirspor'a kiralanmasının gündemde olduğu ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.
Galatasaray, Glasgow Rangers ile 1 Ekim Perşembe günü 21:45'te Ibrox Stadı'nda karşılaşacak.
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