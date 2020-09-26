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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi için oyuncu listesini güncelledi

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.09.2020 22:24 | Son Güncelleme

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Glasgow Rangers ile oynayacağı maç öncesinde listeyi güncelledi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi için oyuncu listesini güncelledi

Sarı-kırmızılılarda UEFA listesine Oğulcan Çağlayan eklenirken, Jesse Sekidika ve Adana Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün çıkarıldı.

Galatasaray'da Jesse Sekidika'nın da Adana Demirspor'a kiralanmasının gündemde olduğu ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Galatasaray, Glasgow Rangers ile 1 Ekim Perşembe günü 21:45'te Ibrox Stadı'nda karşılaşacak.

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