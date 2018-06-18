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Galatasaray UEFA'dan kabul mektubu aldığını açıkladı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.06.2018 16:37 | Son Güncelleme

Galatasaray, UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için resmi kabul mektubu geldiğini açıkladı. UEFA'dan yapılan açıklamada Galatasaray'ın tüm kriterleri yerine getirdiği belirtildi.

Galatasaray UEFA'dan kabul mektubu aldığını açıkladı!

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonunu şampiyon tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılma hakkı kazanan Galatasaray’a UEFA’dan Şampiyonlar Ligi için resmi kabul mektubu geldi.

UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis’in imzasıyla gönderilen bilgilendirme mektubunda; Galatasaray'ın 2018/19 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2018/19 UEFA Gençlik Ligi’ne katılım için gerekli tüm yükümlülükleri yerine getirdiği vurgulandı.

İşte UEFA'dan yapılan açıklama;

“2018/19 UEFA Şampiyonlar Ligi ve Gençlik Ligi’ne kabul” başlıklı mektupta şu ifadeler kullanıldı:

“2018/19 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2018/19 UEFA Gençlik Ligi için resmi katılım formunuzu ve gerekli olan diğer belgelerin alındığını bildiririz.

Bu belgelerin dikkatli bir şekilde incelenmesinin ardından, Kulübünüzün 2018/19 UEFA Şampiyonlar Ligi Yükümlülüklerinin 4.01 Paragrafına göre, tüm kriterleri yerine getirmiş olduğunu onaylarız.

Aynı Yükümlülüklerin 4.05. Paragrafına uygun olarak, Kulübünüzün 2018/19 UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ve dolayısıyla 2018/19 UEFA Gençlik Ligi'ne kabul edildiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz.

Sizlere başarılı bir sezon dileriz.”

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