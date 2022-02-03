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Galatasaray, UEFA listesini değiştirdi! Gomis...

03.02.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, UEFA listesini bildirdi. Sakatlık yaşayan Diagne listeden çıkartılırken bunun yerine forvet olarak Gomis eklendi. Diagne'nin yanında DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama da listeden çıkarıldı.

Galatasaray, UEFA listesini değiştirdi! Gomis...

Galatasaray'da UEFA listesi belirleniyor. Sarı kırmızılı ekipte son olarak Mbaye Diagne'nin yerine Bafetimbi Gomis, UEFA listesine dahil edildi.

YENİ TRANSFERLER EKLENDİ

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Hürriyet'te yer alan habere göre, Sakatlığı nedeniyle UEFA listesinden çıkarılan Senegalli oyuncu Diagne yerine yeni transfer Bafetimbi Gomis söz konusu listeye eklendi. Sarı kırmızılı ekipte Bafetimbi Gomis'in yanı sıra diğer yeni transferler Inaki Pena ve Erick Pulgar da UEFA listesine dahil edildi. Mbaye Diagne ile birlikte listeden çıkarılan diğer isimler ise DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Mbaye Diagne
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