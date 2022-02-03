Galatasaray, UEFA listesini değiştirdi! Gomis...

Galatasaray'da UEFA listesi belirleniyor. Sarı kırmızılı ekipte son olarak Mbaye Diagne'nin yerine Bafetimbi Gomis, UEFA listesine dahil edildi.

YENİ TRANSFERLER EKLENDİ

Hürriyet'te yer alan habere göre, Sakatlığı nedeniyle UEFA listesinden çıkarılan Senegalli oyuncu Diagne yerine yeni transfer Bafetimbi Gomis söz konusu listeye eklendi. Sarı kırmızılı ekipte Bafetimbi Gomis'in yanı sıra diğer yeni transferler Inaki Pena ve Erick Pulgar da UEFA listesine dahil edildi. Mbaye Diagne ile birlikte listeden çıkarılan diğer isimler ise DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama oldu.

