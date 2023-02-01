Galatasaray Ümraniyespor maçı ne zaman? Galatasaray Ümraniyespor maçı yayın bilgileri

Galatasaray ile Ümraniyespor Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı Hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak. Karşılaşma için geri sayım devam ederken Galatasaray Ümraniyespor maçı canlı izle arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, Galatasaray Ümraniyespor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Ümraniyespor maçı 1 Şubat 2023 Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.

Maç, Nef Stadyumu'nda oynanacak oynanacak.

GALATASARAY ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Ümraniyespor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY ÜMRANİYESPOR MAÇINDA 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Sackey, Epureanu, Lenjani, Kartal, Avounou, Oğuz, Geraldo, Bettaieb, Umut Nayir

